Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

- Xây dựng kế hoạch và phát triển nội dung cho các web site website (từ 3 web trở lên)

- Lên kế hoạch nội dung hàng tháng trước ngày 25 mỗi tháng dựa trên định hướng chiến dịch truyền thông ngắn hạn trong tháng

- Quản trị nội dung kênh Youtube của công ty: Tăng lượt subscribe, tăng lượt xem thực cho các video

- Thực hiện tối ưu từ khoá, SEO onpage, off page cho website và kênh youtube

- Lên ý tưởng kịch bản cho các video trên kênh Youtube, Facebook, Website, các chiến dịch truyền thông theo định hướng và kế hoạch cụ thể từng thời điểm

- Theo dõi và cập nhật thông tin về các kênh, đưa ra report hàng tuần để có kế hoạch điều chỉnh

- Viết bài trên facebook hàng ngày, đảm bảo 4 bài trên facebook

- Đảm bảo nội dung bài viết trên đa phương tiện truyền thông hiện đang thực hiện chạy quảng cáo như: facebook, Instagram,Zalo, Youtube, SEO website, Google, bài PR báo chí, các V Bloger, seeding bài viết trên các diễn đàn theo sự phân công của trưởng phòng

- Biên tập nội dung video hỗ trợ bộ phận quay, dựng phim, đọc voice cho các video khi có sự phân công của trưởng phòng.

- Viết kịch bản quay, chụp, dựng, hội thảo theo từng chiến dịch của công ty đề ra

- Hỗ trợ tìm kiến hình ảnh cho bài viết hỗ trợ designer theo thông điệp bài viết.

- Hỗ trợ livestream, kịch bản livestream và các minigame (nếu có)

- Hoàn thành deadline

- Làm các công việc của cấp trên và Ban Giám Đốc yêu cầu