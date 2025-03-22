Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle)
- Hồ Chí Minh:
- 79 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Xây dựng kế hoạch và phát triển nội dung cho các web site website (từ 3 web trở lên)
- Lên kế hoạch nội dung hàng tháng trước ngày 25 mỗi tháng dựa trên định hướng chiến dịch truyền thông ngắn hạn trong tháng
- Quản trị nội dung kênh Youtube của công ty: Tăng lượt subscribe, tăng lượt xem thực cho các video
- Thực hiện tối ưu từ khoá, SEO onpage, off page cho website và kênh youtube
- Lên ý tưởng kịch bản cho các video trên kênh Youtube, Facebook, Website, các chiến dịch truyền thông theo định hướng và kế hoạch cụ thể từng thời điểm
- Theo dõi và cập nhật thông tin về các kênh, đưa ra report hàng tuần để có kế hoạch điều chỉnh
- Viết bài trên facebook hàng ngày, đảm bảo 4 bài trên facebook
- Đảm bảo nội dung bài viết trên đa phương tiện truyền thông hiện đang thực hiện chạy quảng cáo như: facebook, Instagram,Zalo, Youtube, SEO website, Google, bài PR báo chí, các V Bloger, seeding bài viết trên các diễn đàn theo sự phân công của trưởng phòng
- Biên tập nội dung video hỗ trợ bộ phận quay, dựng phim, đọc voice cho các video khi có sự phân công của trưởng phòng.
- Viết kịch bản quay, chụp, dựng, hội thảo theo từng chiến dịch của công ty đề ra
- Hỗ trợ tìm kiến hình ảnh cho bài viết hỗ trợ designer theo thông điệp bài viết.
- Hỗ trợ livestream, kịch bản livestream và các minigame (nếu có)
- Hoàn thành deadline
- Làm các công việc của cấp trên và Ban Giám Đốc yêu cầu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle) Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng Tết và các chế độ chính sách phúc lợi khác.
- Du lịch hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp Toàn Cầu (Thẩm Mỹ Viện Oracle)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
