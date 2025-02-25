Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
- Hà Nội:
- Toà Thương Mại Chung Cư Udic
- Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Xây dựng được kế hoạch, quản lý & triển khai nội dung (bao gồm viết content trình bày nội dung và ý tưởng về hình ảnh) trên các kênh truyền thông (Facebook, Tiktok,...) đảm bảo truyền tải hình ảnh & thông điệp của thương hiệu cùng các chương trình marketing khác
Phối hợp cùng bộ phận Design sản xuất các hình ảnh, thiết kế dùng cho các kênh Online, Offline đảm bảo nhận diện thương hiệu
Lên ý tưởng, kịch bản quay video cho sản phẩm trên các nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube.
Tìm kiếm và liên hệ với các KOL, KOC liên quan tới các sản phẩm hiện có
Thời gian và địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.
Địa điểm làm việc: Tầng 4 - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hà Nội.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương
Biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế: Canva, Capcut
Có kinh nghiệm làm việc với KOC – KOL
Có laptop cá nhân
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan tới ngành mỹ phẩm (hoặc các ngành hàng khác liên quan)
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.
Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
