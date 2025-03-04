Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CTT4 - 02 Khu Đô Thị mới Kiến Hưng Luxury, Phúc La, Kiến Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Sản xuất nội dung, am hiểu chuyên sâu nội dung đa kênh

- Lên định hướng sáng tạo, chiến lược kế hoạch Content Marketing

- Kiểm duyệt tất cả nội dung và hình ảnh của team

- Đo lường, đánh giá. tối ưu chỉ số trên các kênh truyền thông

- Đề xuất ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing

- Phối hợp với các trưởng nhóm Design & Digital Marketing

- Quản lý dữ liệu và lịch làm việc của team

- Quản lý nhân sự Content Executive/CTV/Freelancer/Agency

- Đào tạo, hướng dẫn nhân sự cấp dưới chuyên môn/kỹ năng

- Chịu trách nhiệm công việc cá nhân và toàn bộ team Content

- Báo cáo tiến độ & kết quả công việc định kỳ lên Trưởng phòng

- Các công việc khác của phòng MKT theo sự phân công của trưởng phòng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về kinh nghiệm:

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Content Leader hoặc 2 năm vị trí Creator.

Yêu cầu về chuyên môn:

- Xây dựng định hướng nội dung (Content Direction) ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tùy theo mục tiêu đề ra của Doanh nghiệp.

- Có kỹ năng xây dựng Content Planning và Content Mapping.

- Lên được hệ thống Pillar & Angle một cách logic, chặt chẽ, sáng tạo để không trùng lặp hay bí ý tưởng.

- Đảm bảo được nội dung đến “đúng người, đúng thời điểm” hướng về 1 mục tiêu nhằm đạt được kết quả truyền thông.

- Kiểm duyệt, phân loại Content từ đó phát triển được những nội dung tốt và loại bỏ những nội dung dư thừa.

- Kiểm soát để nội dung không đi lệch với Direction đã đề ra và cách đánh giá đo lường mức độ hiệu quả sau mỗi chiến dịch.

- Định hướng, tính toán được hệ thống nội dung bao quát, dự đoán xu hướng và hành vi khách hàng.

- Đo lường, đánh giá các chỉ số quan trọng về KPI Content Marketing

- Tư duy hình ảnh tốt, quản trị hình ảnh và làm việc với Designer.

- Ưu tiên tốt nghiệp các ngành truyền thông, báo chí, kinh tế, marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12,000,000 – 15,000,000 vnđ + Thưởng KPIs (upto 15 - 20++)

- Phụ cấp ăn: 500,000 vnđ

- Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ phép năm theo quy định của công ty và Luật Lao Động.

- Thưởng lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật,...

- Tham gia teambuilding, outing, du lịch hàng năm… cùng công ty.

- Trà sữa, liên hoan hàng tháng do công ty chi trả.

- Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập cùng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

