Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Content Writer

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- CTT4

- 02 Khu Đô Thị mới Kiến Hưng Luxury, Phúc La, Kiến Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Sản xuất nội dung, am hiểu chuyên sâu nội dung đa kênh
- Lên định hướng sáng tạo, chiến lược kế hoạch Content Marketing
- Kiểm duyệt tất cả nội dung và hình ảnh của team
- Đo lường, đánh giá. tối ưu chỉ số trên các kênh truyền thông
- Đề xuất ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing
- Phối hợp với các trưởng nhóm Design & Digital Marketing
- Quản lý dữ liệu và lịch làm việc của team
- Quản lý nhân sự Content Executive/CTV/Freelancer/Agency
- Đào tạo, hướng dẫn nhân sự cấp dưới chuyên môn/kỹ năng
- Chịu trách nhiệm công việc cá nhân và toàn bộ team Content
- Báo cáo tiến độ & kết quả công việc định kỳ lên Trưởng phòng
- Các công việc khác của phòng MKT theo sự phân công của trưởng phòng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về kinh nghiệm:
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Content Leader hoặc 2 năm vị trí Creator.
Yêu cầu về chuyên môn:
- Xây dựng định hướng nội dung (Content Direction) ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tùy theo mục tiêu đề ra của Doanh nghiệp.
Xây dựng định hướng nội dung (Content Direction) ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tùy theo mục tiêu đề ra của Doanh nghiệp.
- Có kỹ năng xây dựng Content Planning và Content Mapping.
- Lên được hệ thống Pillar & Angle một cách logic, chặt chẽ, sáng tạo để không trùng lặp hay bí ý tưởng.
- Đảm bảo được nội dung đến “đúng người, đúng thời điểm” hướng về 1 mục tiêu nhằm đạt được kết quả truyền thông.
- Kiểm duyệt, phân loại Content từ đó phát triển được những nội dung tốt và loại bỏ những nội dung dư thừa.
- Kiểm soát để nội dung không đi lệch với Direction đã đề ra và cách đánh giá đo lường mức độ hiệu quả sau mỗi chiến dịch.
- Định hướng, tính toán được hệ thống nội dung bao quát, dự đoán xu hướng và hành vi khách hàng.
- Đo lường, đánh giá các chỉ số quan trọng về KPI Content Marketing
- Tư duy hình ảnh tốt, quản trị hình ảnh và làm việc với Designer.
- Ưu tiên tốt nghiệp các ngành truyền thông, báo chí, kinh tế, marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12,000,000 – 15,000,000 vnđ + Thưởng KPIs (upto 15 - 20++)
Thu nhập: 12,000,000 – 15,000,000 vnđ + Thưởng KPIs (upto 15 - 20++)
- Phụ cấp ăn: 500,000 vnđ
- Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ phép năm theo quy định của công ty và Luật Lao Động.
BHXH, BHYT, nghỉ phép năm theo quy định của công ty và Luật Lao Động.
- Thưởng lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật,...
- Tham gia teambuilding, outing, du lịch hàng năm… cùng công ty.
- Trà sữa, liên hoan hàng tháng do công ty chi trả.
- Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập cùng phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CTT4-02 Kiến Hưng Luxury, đường Phúc La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

