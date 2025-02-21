Tuyển Content Writer Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Content Writer Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai chiến lược nội dung marketing nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng mục tiêu.
- Sáng tạo và viết nội dung cho các kênh truyền thông khác nhau, bao gồm blog, mạng xã hội, email và trang web.
- Phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung thông qua các công cụ phân tích, từ đó điều chỉnh chiến lược để tối ưu hóa kết quả.
- Hợp tác với các bộ phận khác như thiết kế, bán hàng và phát triển sản phẩm để đảm bảo nội dung phù hợp và nhất quán với thông điệp thương hiệu.
- Theo dõi xu hướng thị trường và hành vi người tiêu dùng để cập nhật và cải tiến nội dung, đảm bảo tính cạnh tranh và sự hấp dẫn.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing nội dung hoặc quản lý nội dung.
- Kỹ năng viết và biên tập tốt, với khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn và phù hợp với đối tượng mục tiêu.
- Hiểu biết về SEO và các công cụ phân tích để tối ưu hóa nội dung cho tìm kiếm.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp hiệu quả trong nhóm.

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7-15 triệu (tùy năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: KDT Geleximco - Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

