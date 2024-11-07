Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Lâm Hà

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

- Quản lý toàn bộ nhân sự Cửa hàng, phân công công việc hợp lý.

- Quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng, dịch vụ: kiểm tra hồ sơ sổ sách, báo cáo kết quả doanh số theo ngày, tìm kiếm thị trường và khách hàng, quản lý hoạt động dịch vụ, kiểm soát phụ tùng và thiết bị....

- Xử lý khiếu nại của khách hàng nhanh chóng, kịp thời.

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo Quy định Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/ Nữ độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi.

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng... trở lên.

- Có năng lực quản lý, điều hành.

- Kinh nghiệm: Làm quản lý tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực xe máy, ô tô, hoặc chuỗi hệ thống cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị điện máy, siêu thị bán hàng tiêu dùng...

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Biết lập báo cáo, gửi báo cáo qua Email và các ứng dụng công nghệ khác.

Tại Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ Hành chính

- Lương: thỏa thuận theo năng lực, được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

- BHXH, đào tạo, các chế độ khác theo quy định.

- Du lịch và các hoạt động tập thể thường xuyên; du lịch nước ngoài dành cho cán bộ, nhân viên xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng

