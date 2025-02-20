Tuyển Đại diện kinh doanh Unilever Vietnam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Unilever Vietnam
- Đắk Lắk: Dak Lak, Vietnam, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
YÊU CẦU: đồng ý đi tới tỉnh thành được phân công để làm việc - dọc theo khu vực miền Trung từ khu Cao nguyên tới Quảng Bình
• Xây dựng, phân chia tuyến bán hàng (beatplan), tiến hành khảo sát và cập nhật danh sách khách hàng vào hệ thống quản lý NPP (DMS).
• Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng tại thị trường được phân công.
• Thực thi tất cả các chương trình khuyến mãi và chương trình trưng bày.
• Đại diện cho Unilever tại NPP, bàn bạc và thiết lập kế hoạch phối hợp kinh doanh với NPP theo từng năm, xem xét và chỉnh sửa bản kế hoạch này hằng tháng/ quý theo kế hoạch Kinh doanh của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lí/giám sát nhà phân phối trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
• ĐỒNG Ý ĐI TỈNH KHÁC LÀM VIỆC THEO PHÂN CÔNG
• Khả năng giao tiếp, thương thảo, thuyết phục tốt
• Khả năng làm việc nhóm tốt.
• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển con người
Tại Unilever Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Negotiable
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Unilever Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
