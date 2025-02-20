Tuyển Đại diện kinh doanh Unilever Vietnam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Dak Lak, Vietnam, Thành phố Thanh Hóa

YÊU CẦU: đồng ý đi tới tỉnh thành được phân công để làm việc - dọc theo khu vực miền Trung từ khu Cao nguyên tới Quảng Bình

• Xây dựng, phân chia tuyến bán hàng (beatplan), tiến hành khảo sát và cập nhật danh sách khách hàng vào hệ thống quản lý NPP (DMS).

• Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng tại thị trường được phân công.

• Thực thi tất cả các chương trình khuyến mãi và chương trình trưng bày.

• Đại diện cho Unilever tại NPP, bàn bạc và thiết lập kế hoạch phối hợp kinh doanh với NPP theo từng năm, xem xét và chỉnh sửa bản kế hoạch này hằng tháng/ quý theo kế hoạch Kinh doanh của Công ty.

• Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành quản trị kinh doanh, thương mại, kinh tế…hay các ngành liên quan

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lí/giám sát nhà phân phối trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

• ĐỒNG Ý ĐI TỈNH KHÁC LÀM VIỆC THEO PHÂN CÔNG

• Khả năng giao tiếp, thương thảo, thuyết phục tốt

• Khả năng làm việc nhóm tốt.

• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển con người

