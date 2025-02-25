Tuyển Đạo diễn Panasonic Sales Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Đạo diễn Panasonic Sales Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Panasonic Sales Vietnam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Panasonic Sales Vietnam

Đạo diễn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đạo diễn Tại Panasonic Sales Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 14, Tòa nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt

Mô Tả Công Việc Đạo diễn Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng cho vị trí MC, Diễn viên để tham gia vào dự án In-house. Ứng viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng và truyền tải thông điệp của thương hiệu Panasonic qua các nội dung và sự kiện trực tuyến.
Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà ứng viên sẽ đảm nhận:
1. Tham gia Diễn Xuất và Dẫn Chương Trình (MC):
• Tham gia diễn xuất, ghi hình và chụp hình cho các video, giới thiệu sản phẩm, review, tutorial và các ấn phẩm truyền thông khác theo yêu cầu.
• Dẫn dắt các buổi livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm và sự kiện trên các nền tảng như Facebook Community, TikTok, tương tác trực tiếp với khán giả, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc; thúc đẩy hành động (mua sắm, tham gia minigame, v.v.).
2. Lên Ý Tưởng và Xây Dựng Kịch Bản:
• Tham gia vào việc sản xuất nội dung, từ việc lên ý tưởng đến xây dựng kịch bản cho các video, giới thiệu sản phẩm, review, và các video hướng dẫn (tutorial), livestream.
• Xây dựng ý tưởng sản xuất các nội dung xu hướng, cập nhật các hoạt động nổi bật trên mạng xã hội (chủ yếu trên kênh Tiktok, Facebook).
3. Tham Gia Sản Xuất video, livestream, shooting:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Panasonic Sales Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Attractive salary

Liên Hệ Công Ty

Panasonic Sales Vietnam

Panasonic Sales Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 100-499 nhân viên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

