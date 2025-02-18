Tuyển Đạo diễn CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

• Tiếp nhận các kế hoạch khai thác của bộ phận Kế hoạch làm căn cứ triển khai thực hiện.

• Chỉ đạo, điều động nhân sự, phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất; phối hợp với với các bộ phận, phòng ban liên quan trong việc thực hiện kế hoạch khai thác.

• Giám sát việc thực hiện các công việc khai thác theo quy trình khai thác và phần mềm khai thác cảng.

• Chỉ đạo, giám sát, phối hợp hoạt động với các bộ phận liên quan đến xuất/nhập tàu, các hoạt động khai thác bãi, khai thác cổng.

• Tiếp nhận các thông tin từ bộ phận Hỗ trợ khách hàng của phòng Thương vụ, chỉ đạo thực hiện dịch vụ theo các quy định, quy trình của Công ty, chỉ đạo thực hiện các kế hoạch đóng/rút/kiểm hóa/kiểm dịch.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để thiết lập các biên bản khi cần thiết, hỗ trợ và báo cáo hãng tàu trong việc kiểm tra tình trạng container, tình trạng chì… khi có yêu cầu.

• Lập các báo cáo ca theo biểu mẫu và gửi cho các bên liên quan theo quy định, thực hiện công việc quyết toán tàu.

• Chấp hành và tuân thủ các quy chế, quy định, nội quy của Công ty & luật pháp khi làm việc.

• Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên.