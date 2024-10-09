Tuyển Data Scientist CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 USD

Mức lương 1 - 3 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: GHTK Building, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương 1 - 3 USD

– Xây dựng, phát triển các mô hình học máy, khai phá dữ liệu lớn.

– Nghiên cứu, cài đặt, cải tiến các mô hình, thuật toán phục vụ phân tích dữ liệu.

– Xây dựng phát triển công cụ tìm kiếm.

– Xây dựng hệ thống Data mining tự động.

– Xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu tiếng nói, ngôn ngữ tự nhiên speech to text, text to speech.

– Phối hợp với BA, DA thực hiện các tasks liên quan tới phân tích dữ liệu.

Với Mức Lương 1 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu.

– Hiểu biết tốt về toán học, xác suất thống kê.

– Kiến thức tốt về cấu trúc dữ liệu, thuật toán.

– Có kinh nghiệm tối ưu hiệu năng mô hình, thời gian phản hồi.

– Sử dụng thành thạo ngôn ngữ Python, Machine Learning, Deep Learning frameworks như Sklearn, Pytorch, Tensorflow, Hugging Face...

– Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống big data, có kỹ năng lập trình backend là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương Junior đến Senior: 1000$ – 3000$ (đánh giá tăng lương theo năng lực định kỳ);

– Bảo hiểm sức khỏe cao cấp BIC;

– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thời gian làm việc linh hoạt;

– Làm việc cùng đội ngũ công nghệ giỏi chuyên môn, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân;

– Liên tục được đào tạo về kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty;

– Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc;

– Các hoạt động tập thể, giải trí đa dạng (CLB Bóng đá, game, bi lắc, ...); sự kiện team-building hàng năm;

– Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty;

– Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY

