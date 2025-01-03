Tuyển Data Scientist Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Thực hiện xây dựng, thu thập các dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng mô hình phân tích dữ liệu theo mảng nghiệp vụ được phân công

2. Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ dữ liệu đặc điểm làm nguồn đầu vào cho các mô hình phân tích dữ liệu kinh doanh trên lĩnh vực được phân công

3. Tham gia xây dựng và phát triển các mô hình phân tích phục vụ ra quyết định kinh doanh trên lĩnh vực được phân công

4. Tham gia công tác điều chỉnh, tối ưu hóa các mô hình phân tích phục vụ ra quyết định kinh doanh trên lĩnh vực được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, khoa học dữ liệu, khoa học máy tính, thống kê, Toán tin... hoặc các chuyên ngành liên quan

• Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm phân tích dữ liệu, khoa học máy tính hoặc các vị trí tương đương làm việc với dữ liệu lớn, có kinh nghiệm xây dựng các mô hình dự đoán, học máy. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính

• Ưu tiên có chứng chỉ hoặc có kinh nghiệm sử dụng thành thạo công cụ truy xuất, biến đổi dữ liệu: SQL, Tableau, Power BI, Oracle, Data visualization

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

