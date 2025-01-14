Tuyển Data Scientist Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 55 Triệu

Tuyển Data Scientist Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 55 Triệu

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Data Scientist

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Scientist Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Mức lương
25 - 55 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương 25 - 55 Triệu

1.1. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ
Làm rõ, diễn giải chính xác và tư vấn các yêu cầu nghiệp vụ của đối tác trong các dự án
Định hướng, tư vấn giải pháp phân tích dữ liệu theo các yêu cầu đối với mảng kinh doanh và vận hành của công ty
Xác định/hỗ trợ xác định các giải pháp phân tích dữ liệu nâng cao hoặc báo cáo BI đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ
1.2. Chuẩn bị dữ liệu và xây dựng mô hình
Xác định mục tiêu và các giả thiết để nghiên cứu dữ liệu và các mô hình máy học
Phân tích và nhận diện các sai lệch về dữ liệu và đưa ra đề xuất xử lý theo các thông số an toàn và định hướng triển khai
Thu thập dữ liệu và xây dựng các biến cho các mô hình Máy học (Machine Learning)
Nghiên cứu, phát triển các mô hình và thuật toán, áp dụng các khuôn khổ về Máy học (Machine Learning) và Học sâu (Deep Learning) có liên quan giúp giải quyết các vấn đề kinh doanh như: phân khúc khách hàng, đề xuất sản phẩm, v.v...
Phụ trách phần Máy học (ML) và Học sâu (DL) của các dự án quản trị và thu thập dữ liệu giúp tự động hóa quy trình nhập dữ liệu từ hình ảnh để giảm thời gian thao tác cho các chuyên viên kinh doanh
Sử dụng các công cụ nâng cao (Python, R, các thuật toán phân tích dữ liệu...) để phân tích và nhận diện xu hướng, pattern và những mối quan hệ của dữ liệu để hỗ trợ việc đưa ra quyết định kinh doanh hoặc vận hành
1.3. Triển khai và đánh giá mô hình
Triển khai kiểm thử mô hình cuối theo thời gian thực hoặc theo từng giỏ (batch) trước khi chính thức phát hành
Xây dựng công cụ giám sát và theo dõi tự động hiệu suất của mô hình
Rà soát các tài liệu về giải thuật và giả định cho các mô hình được sử dụng
Xây dựng luồng và hỗ trợ người dùng sử dụng các sản phẩm về khoa học dữ liệu
1.4. Đưa ra các giải pháp Khoa học dữ liệu
Xây dựng các báo cáo và kết quả về mức độ hiệu quả và hiệu suất của mô hình

Với Mức Lương 25 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng về chuyên ngành CNTT; có bằng cấp/chứng chỉ liên quan đến Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính là một lợi thế
Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 03 năm kinh nghiệm làm về mảng Khoa học dữ liệu (Data Scientist)
Sử dụng thành thạo đối với các ngôn ngữ khoa học dữ liệu như Python, R hoặc Julia cũng như kiểm soát phiên bản CI như GitHub hoặc GitLab...
Sử dụng thành thạo các framework của máy học (ML) như scikit-learn, xgboost/lightgbm/catboost và có kinh nghiệm với một trong các framework của học sâu (DL) như: PyTorch, fastai, Tensorflow/Keras, MXNet
Có kinh nghiệm sâu sắc trong việc xây dựng đường dẫn dữ liệu, mô hình đào tạo và suy luận trên môi trường bị ô nhiễm như Docker hoặc tích hợp các mô hình máy học (ML) với API để dự đoán theo thời gian thực
Có kinh nghiệm với hệ sinh thái Cloud AWS như S3, RedShift, Lambda, EC2 là một lợi thế

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ chính sách:
Lương thưởng RẤT cạnh tranh trên thị trường
Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 ngày phép năm + phép thâm niên
BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)
Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...
2. Môi trường làm việc:
Cơ hội làm việc tại Công ty Fintech hàng đầu về dịch vụ tài chính
Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, luôn coi Công nghệ thông tin là yếu tố trọng tâm để phát triển
Áp dụng mô hình phát triển phần mềm theo Agile, Scrum
Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên
Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc
3. Cơ hội phát triển:
F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển
Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên: Luôn có các vị trí CVC/CVCC/Chuyên gia/Trưởng nhóm để thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, gian 206 tòa nhà N-01A Golden land 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-data-scientist-thu-nhap-25-55-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job279175
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VINIT
Tuyển Data Scientist CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VINIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VINIT
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Data Scientist FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Scientist Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Data Scientist Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 07/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Scientist Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Trusting Social
Hạn nộp: 24/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Data Scientist Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Data Scientist Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm LARION
Tuyển Data Scientist Công ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm LARION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm LARION
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Data Scientist Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Data Scientist Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 15/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VINIT
Tuyển Data Scientist CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VINIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VINIT
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Data Scientist FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Scientist Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Data Scientist Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 07/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Scientist Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Trusting Social
Hạn nộp: 24/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Data Scientist Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Data Scientist Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm LARION
Tuyển Data Scientist Công ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm LARION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Phần Mềm LARION
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Data Scientist Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Data Scientist Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 15/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Data Scientist Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Scientist FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Data Scientist CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VINIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VINIT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm