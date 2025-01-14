Tuyển Data Scientist Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 55 Triệu

Mức lương 25 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương 25 - 55 Triệu

1.1. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ

Làm rõ, diễn giải chính xác và tư vấn các yêu cầu nghiệp vụ của đối tác trong các dự án

Định hướng, tư vấn giải pháp phân tích dữ liệu theo các yêu cầu đối với mảng kinh doanh và vận hành của công ty

Xác định/hỗ trợ xác định các giải pháp phân tích dữ liệu nâng cao hoặc báo cáo BI đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

1.2. Chuẩn bị dữ liệu và xây dựng mô hình

Xác định mục tiêu và các giả thiết để nghiên cứu dữ liệu và các mô hình máy học

Phân tích và nhận diện các sai lệch về dữ liệu và đưa ra đề xuất xử lý theo các thông số an toàn và định hướng triển khai

Thu thập dữ liệu và xây dựng các biến cho các mô hình Máy học (Machine Learning)

Nghiên cứu, phát triển các mô hình và thuật toán, áp dụng các khuôn khổ về Máy học (Machine Learning) và Học sâu (Deep Learning) có liên quan giúp giải quyết các vấn đề kinh doanh như: phân khúc khách hàng, đề xuất sản phẩm, v.v...

Phụ trách phần Máy học (ML) và Học sâu (DL) của các dự án quản trị và thu thập dữ liệu giúp tự động hóa quy trình nhập dữ liệu từ hình ảnh để giảm thời gian thao tác cho các chuyên viên kinh doanh

Sử dụng các công cụ nâng cao (Python, R, các thuật toán phân tích dữ liệu...) để phân tích và nhận diện xu hướng, pattern và những mối quan hệ của dữ liệu để hỗ trợ việc đưa ra quyết định kinh doanh hoặc vận hành

1.3. Triển khai và đánh giá mô hình

Triển khai kiểm thử mô hình cuối theo thời gian thực hoặc theo từng giỏ (batch) trước khi chính thức phát hành

Xây dựng công cụ giám sát và theo dõi tự động hiệu suất của mô hình

Rà soát các tài liệu về giải thuật và giả định cho các mô hình được sử dụng

Xây dựng luồng và hỗ trợ người dùng sử dụng các sản phẩm về khoa học dữ liệu

1.4. Đưa ra các giải pháp Khoa học dữ liệu

Xây dựng các báo cáo và kết quả về mức độ hiệu quả và hiệu suất của mô hình

Với Mức Lương 25 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng về chuyên ngành CNTT; có bằng cấp/chứng chỉ liên quan đến Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính là một lợi thế

Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 03 năm kinh nghiệm làm về mảng Khoa học dữ liệu (Data Scientist)

Sử dụng thành thạo đối với các ngôn ngữ khoa học dữ liệu như Python, R hoặc Julia cũng như kiểm soát phiên bản CI như GitHub hoặc GitLab...

Sử dụng thành thạo các framework của máy học (ML) như scikit-learn, xgboost/lightgbm/catboost và có kinh nghiệm với một trong các framework của học sâu (DL) như: PyTorch, fastai, Tensorflow/Keras, MXNet

Có kinh nghiệm sâu sắc trong việc xây dựng đường dẫn dữ liệu, mô hình đào tạo và suy luận trên môi trường bị ô nhiễm như Docker hoặc tích hợp các mô hình máy học (ML) với API để dự đoán theo thời gian thực

Có kinh nghiệm với hệ sinh thái Cloud AWS như S3, RedShift, Lambda, EC2 là một lợi thế

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ chính sách:

Lương thưởng RẤT cạnh tranh trên thị trường

Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 ngày phép năm + phép thâm niên

BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)

Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...

2. Môi trường làm việc:

Cơ hội làm việc tại Công ty Fintech hàng đầu về dịch vụ tài chính

Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, luôn coi Công nghệ thông tin là yếu tố trọng tâm để phát triển

Áp dụng mô hình phát triển phần mềm theo Agile, Scrum

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên

Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc

3. Cơ hội phát triển:

F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển

Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88

Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên: Luôn có các vị trí CVC/CVCC/Chuyên gia/Trưởng nhóm để thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

