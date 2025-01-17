Tuyển Data Scientist VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VPBank hiện là một trong những Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam, cung cấp đa dạng các dịch vụ và được nhiều khách hàng tin dùng. VPBank đặc biệt chú ý đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động qua việc phân tích các dữ liệu kinh doanh.

Vị trí này đóng vai trò làm việc với các đơn vị kinh doanh và các các Phòng/ Trung tâm khác trong nội bộ Khối Quản trị và Phân tích dữ liệu (EAD) để phân tích các bộ dữ liệu phức tạp, tìm kiếm các hiểu biết sâu sắc về hành vi khách hàng và đưa ra các khuyến nghị tương ứng.

1. Hỗ trợ quản lý và định hướng Phòng Khoa học dữ liệu trong việc áp dụng các kỹ thuật phân tích nâng cao, tìm ra hành vi khách hàng, giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tế:

- Chủ động triển khai và dẫn dắt các dự án phân tích dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh

- Áp dụng các kỹ thuật phân tích nâng cao, đưa ra các hiểu biết sâu sắc về hành vi của khách hàng, qua đó giúp giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tế.

- Tìm kiếm các hiểu biết sâu sắc về hành vi khách hàng bằng các kỹ thuật khai phá dữ liệu khác nhau

- Phát triển mô hình học máy, giúp các đơn vị kinh doanh dự báo các vấn đề kinh doanh khác nhau như dự báo khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ, bán chéo sản phẩm cho khách hàng hiện tại, tối ưu quy trình,...

- Tự động hóa quy trình phân tích

- Hướng dẫn, đào tạo các thành viên trong phòng