Tuyển Data Scientist CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà CT1 Thái Hà, đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng, phát triển và triển khai các mô hình AI/ML/DL để giải quyết các bài toán của công ty liên quan đến phân tích dữ liệu
AI/ML/DL
Thu thập, làm sạch và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau
Xây dựng và tối ưu hóa các mô hình phân tích dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các công nghệ frontend: Angular, React
Thành thạo các ngôn ngữ lập trình JavaScript, C#, Python
Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ (Postgres, SQL Server, …) và NoSQL (MongoDB, …)
Có kinh nghiệm làm việc với Web Application, API, DataBase
Hiểu biết và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ GIS như PostGIS, Mapbox, QGIS, ….
Có hiểu biết sử dụng các nền tảng Apache Kafka, Apache Spark và các công nghệ mã nguồn mở khác
Có kiến thức cơ bản, kinh nghiệm về các dịch vụ Microservices, Docker, Kubernetes
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Công ty đóng 100% BHYT, BHXH, BHTN
Công ty cung cấp thiết bị làm việc
Review lương 1- 2 lần/năm
Du lịch, nghỉ mát 1 - 2 lần/năm
Thưởng ngày lễ 2/9, 30/04, 1/5, 1/6, Tết... thưởng lương tháng 13
Thưởng kết quả kinh doanh cuối năm
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Pantry: Coffee, Máy pha, Tủ lạnh và Chỗ ngủ trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
