Tuyển Data Scientist CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà CT1 Thái Hà, đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, phát triển và triển khai các mô hình AI/ML/DL để giải quyết các bài toán của công ty liên quan đến phân tích dữ liệu

AI/ML/DL

Thu thập, làm sạch và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau

Xây dựng và tối ưu hóa các mô hình phân tích dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các công nghệ frontend: Angular, React

Thành thạo các ngôn ngữ lập trình JavaScript, C#, Python

Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ (Postgres, SQL Server, …) và NoSQL (MongoDB, …)

Có kinh nghiệm làm việc với Web Application, API, DataBase

Hiểu biết và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ GIS như PostGIS, Mapbox, QGIS, ….

Có hiểu biết sử dụng các nền tảng Apache Kafka, Apache Spark và các công nghệ mã nguồn mở khác

Có kiến thức cơ bản, kinh nghiệm về các dịch vụ Microservices, Docker, Kubernetes

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Công ty đóng 100% BHYT, BHXH, BHTN

Công ty cung cấp thiết bị làm việc

Review lương 1- 2 lần/năm

Du lịch, nghỉ mát 1 - 2 lần/năm

Thưởng ngày lễ 2/9, 30/04, 1/5, 1/6, Tết... thưởng lương tháng 13

Thưởng kết quả kinh doanh cuối năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Pantry: Coffee, Máy pha, Tủ lạnh và Chỗ ngủ trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK

