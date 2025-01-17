Tuyển Đầu bếp Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiểm chỉ đạo triển khai toàn bộ các mảng hoạt động thuộc Phòng Quản lý kinh doanh trên cơ sở phân cấp ủy quyền và theo CNNV được giao cho Phòng, bao gồm:

Nhiệm vụ quản lý:

- Điều hành hoạt động chung của Phòng và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Khối KHDN về các nhiệm vụ được giao;

- Chịu trách nhiệm quản lý, phân công, triển khai công việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các nhân sự thuộc Phòng;

- Đề xuất định biên nhân sự, tuyển dụng nhân sự, điều chỉnh lương, khen thưởng, quan hệ lao động (ký kết, chấm dứt, tạm hoãn, kỷ luật lao động) đối với nhân sự thuộc Phòng.

Nhiệm vụ chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm tín dụng

- Thiết lập yêu cầu với các Bộ phận và nhân viên trong Phòng căn cứ chỉ tiêu và KPIs được giao.

- Đôn đốc, kiểm soát hoạt động, kết quả của các Bộ phận và nhân viên trong Phòng nhằm đảm bảo công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng chính sách, phát triển sản phẩm – gói sản phẩm tín dụng bám sát và phù hợp với định hướng kinh doanh.

- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên về các nghiệp vụ của Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm tín dụng.