Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Tham gia thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng; chế biến món ăn (nóng, nguội, bánh) theo công thức có sẵn.

Yêu Cầu Công Việc

1. Yêu cầu chung

• Là công dân Việt Nam, lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự;

• Sức khỏe và ngoại hình: Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm.

2. Yêu cầu chi tiết đối với vị trí chức danh tuyển dụng

- Có chứng chỉ đào tạo theo chuyên ngành chế biến món ăn có thời gian 6 tháng trở lên;

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các nhà hàng, khách sạn hoặc Công ty cung ứng suất ăn;

- Nhanh nhẹn, xử lý công việc linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Danh mục hồ sơ:

- Đơn xin việc làm;

- Bản dữ liệu ứng viên dự tuyển (Theo hướng dẫn trên trang website công ty)

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

