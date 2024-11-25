Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Công Ty TNHH MTV Thông Tin M3 - Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Thông Tin M3 - Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty TNHH MTV Thông Tin M3 - Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel

Quy hoạch và phát triển bất động sản

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại Công Ty TNHH MTV Thông Tin M3 - Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
- Tổ chức, thực hiện tổ chức đấu thầu trong nước và quốc tế cho các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hoá, dịch vụ đảm bảo đúng Pháp luật và quy định của Tổng Công ty.
- Hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực đấu thầu và lĩnh vực chuyên trách.
- Chủ động nghiên cứu các quy định về pháp luật đầu tư, đấu thầu của Nhà nước, Tập đoàn; tham mưu, đề xuất giải pháp, quy trình, quy định, hướng dẫn phù hợp với quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến Luật đầu tư xây dựng, đấu thầu, thương mại, các quy trình quy định của Tổng Công ty liên quan đến lĩnh vực chuyên trách.
-Lưu trữ hồ sơ giấy tờ liên quan đến lĩnh vực phụ trách đầy đủ, khoa học; sẵn sàng giải trình với các cơ quan chức năng về kết quả công việc thực hiện của mình.
- Tổng hợp, báo cáo định kỳ số liệu thực hiện theo các chỉ tiêu của Trung tâm và các công việc được giao, và lĩnh vực chuyên trách.
- Làm tổ trưởng tổ chuyên gia trong đấu thầu (nếu được yêu cầu)
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Từ Đại học trở lên.
- Chuyên ngành đào tạo: Ngoại thương/ Kinh tế/ Tài chính/ Kế toán/ Luật/ Kỹ thuật/ Quản lý/ Ngoại ngữ/ Chuyên ngành phù hợp khác
- Kiến thức chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực: Ngoại thương, Luật, Kinh tế, tài chính kế toán, quản lý, ngoại ngữ, ... và các chuyên ngành khác có liên quan.
- Am hiểu pháp luật về ngoại thương, thương mại, kinh tế, xây dựng, các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu (Luật Đấu thầu, Nghị định, thông tư quy định về đầu tư, mua sắm).
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm, quản lý thời gian, khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- Trách nhiệm cao với công việc, trung thực, cẩn trọng, tinh thần học hỏi, cầu thị, lắng nghe, dám chịu trách nhiệm, giải quyết công việc đến cùng.
- Chủ động, độc lập triển khai công việc.
- Có chứng chỉ đấu thầu.
- Có chứng chỉ hành nghề đấu thầu là một lợi thế.
- Kinh nghiệm ≥ 3 năm. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hoặc viễn thông.
- Tiếng Anh: Toeic ≥ 650 hoặc tương đương.

Tại Công Ty TNHH MTV Thông Tin M3 - Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.
+ Được làm việc trong Công ty sản xuất hàng đầu Việt nam với quy mô lớn (1.000 người); có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống với 2 lần được Đảng + Nhà nước phong tặng "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".
+ Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.
+ Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
+ Được làm việc trong môi trường năng động, hiệu quả, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên và nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp cho bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thông Tin M3 - Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Thông Tin M3 - Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel

Công Ty TNHH MTV Thông Tin M3 - Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu CNC 1, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

