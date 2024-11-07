Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trụ sở Văn phòng Zei Group tại tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Thiết kế các sản phẩm truyền thông, marketing như poster, banner.... cho các chương trình quảng cáo, các hoạt động MKT của công ty trên nền tảng Facebook, tiktok....

- Được làm việc và trau dồi kĩ năng ở nhiều lĩnh vực: truyền thông mkt, spa thẩm mỹ ....

- Hỗ trợ các nhóm/bộ phận khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng những công cụ thiết kế Photoshop, Illustrator và các ứng dụng liên quan.

- Không cần thiết tốt nghiệp các trường về đồ họa hay thiết kế, chỉ cần tư duy và khả năng nhận diện thẩm mỹ tốt.

- Sáng tạo, chuyên nghiệp, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Zei Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực: LC 11-15tr + thưởng + phụ cấp.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp.

- Được làm việc với những người trẻ tuổi, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, năng lực chuyên môn đội ngũ tốt. Văn phòng làm việc mới rộng rãi, mang tính sáng tạo cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zei Group

