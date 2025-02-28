Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 111/43 - 45 Đường số 1, Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Ho Chi Minh City, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

– Nhạy bén, nắm bắt xu thế nhanh, có khả năng phát triển ý tưởng, concept sáng tạo.

– Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

– Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức.

– Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

– Quay phim chụp ảnh sản phẩm, sự kiện công ty

– Tìm tư liệu và dựng các clip content có sẵn.

– Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.

– Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông nội bộ

– Quay Video, biên tập Video, quản trị các kênh Video của Công ty.

– Xử lý hậu kỳ video gồm:

+ Xử lý hình ảnh: chỉnh màu, chỉnh sửa ảnh.

+ Xử lý âm thanh: ghép hiệu ứng âm thanh và nhạc nền.

+ Xử lý kỹ xảo: ghép và tạo hiệu ứng hình ảnh. (Không yêu cầu quá cao)

+ Tham gia xây dựng kịch bản clip với nhóm nội dung.

+ Tham gia sản xuất/quay video.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: từ 1 năm trong lĩnh vực truyền thông, sản xuất TVC;

- Ưu tiên khả năng tự quay và dựng clip;

- Có khả năng sáng tạo, ưu tiên có thể lên kịch bản Video marketing;

- Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên;

- Có khả năng biên tập, có kỹ thuật quay phim;

- Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.

- Được xét tăng lương định kì 12 tháng 1 lần

Được xét tăng lương định kì 12 tháng 1 lần

- Được đóng BH và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước.

- Thưởng tất cả các ngày lễ lớn trong năm, lương tháng 13, thưởng tết theo kết quả kinh doanh.

- Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền

