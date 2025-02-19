Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 25 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Mức lương
13 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 51A, Võ Thị Nhờ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. HC, Quận 7

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

- Làm quen với các sản phẩm khác nhau của công ty,
- Làm quen v

i các s

n ph

m khác nhau c

a công ty,
- Viết kịch bản live cho sản phẩm
- Vi
ế
t k

ch b
n live cho s
m
- Livestream bán hàng
- Tương tác trên live, hướng dẫn khách hàng.
- Tương tác trên live, hư
ng d

n khách hàng
.

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít kinh nghiệm live shopee hoặc tiktok
-
Có ít kinh nghiệm live shopee hoặc tiktok
- Tiếng Việt chuẩn, khuôn mặt ưa nhìn, giao tiếp tốt với người khác
- Lên ống kính tốt, biết làm sôi động không khí, khả năng tương tác tốt.
- Trẻ trung, năng động, tính cách hướng ngoại..

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-35 triệu, (lương + hoa hồng % doanh số)
Có cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn
Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi
Được đi du lịch định kỳ cùng với công ty.
Ký hợp đồng và BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 24C, Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

