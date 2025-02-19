Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
13 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 51A, Võ Thị Nhờ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. HC, Quận 7
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 13 - 25 Triệu
- Làm quen với các sản phẩm khác nhau của công ty,
- Viết kịch bản live cho sản phẩm
- Livestream bán hàng
- Tương tác trên live, hướng dẫn khách hàng.
Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít kinh nghiệm live shopee hoặc tiktok
-
- Tiếng Việt chuẩn, khuôn mặt ưa nhìn, giao tiếp tốt với người khác
- Lên ống kính tốt, biết làm sôi động không khí, khả năng tương tác tốt.
- Trẻ trung, năng động, tính cách hướng ngoại..
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12-35 triệu, (lương + hoa hồng % doanh số)
Có cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn
Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi
Được đi du lịch định kỳ cùng với công ty.
Ký hợp đồng và BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
