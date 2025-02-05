Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 32 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Lên kế hoạch thực hiện Truyền thông, kế hoạch Quan hệ báo chí định kỳ quý/tháng/tuần;
- Viết bài PR, sáng tạo nội dung trên nền tảng Social;
- Dự thảo bài phát biểu, thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn;
- Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, phối hợp triển khai thực hiện các video truyền thông;
- Phát hiện, báo cáo và xử lý các sự cố truyền thông;
- Duy trì, thiết lập các mối quan hệ với báo chí;
- Các hoạt động khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết chụp hình, sáng tạo video ngắn;
- Có khả năng biên tập, viết nội dung chuyên nghiệp;
- Có kỹ năng phối hợp quản lý rủi ro và khủng hoảng truyền thông;
- Có quan hệ và kinh nghiệm làm việc với cơ quan báo chí là một lợi thế;
- Ưu tiên đã từng làm việc trong lĩnh vực báo chí, kinh tế, hạ tầng giao thông;
- Chịu được áp lực cao, chủ động, nhiệt tình, có thể đi công tác.

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

