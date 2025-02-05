Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 32 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc

- Lên kế hoạch thực hiện Truyền thông, kế hoạch Quan hệ báo chí định kỳ quý/tháng/tuần;

- Viết bài PR, sáng tạo nội dung trên nền tảng Social;

- Dự thảo bài phát biểu, thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn;

- Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, phối hợp triển khai thực hiện các video truyền thông;

- Phát hiện, báo cáo và xử lý các sự cố truyền thông;

- Duy trì, thiết lập các mối quan hệ với báo chí;

- Các hoạt động khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Biết chụp hình, sáng tạo video ngắn;

- Có khả năng biên tập, viết nội dung chuyên nghiệp;

- Có kỹ năng phối hợp quản lý rủi ro và khủng hoảng truyền thông;

- Có quan hệ và kinh nghiệm làm việc với cơ quan báo chí là một lợi thế;

- Ưu tiên đã từng làm việc trong lĩnh vực báo chí, kinh tế, hạ tầng giao thông;

- Chịu được áp lực cao, chủ động, nhiệt tình, có thể đi công tác.

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

