Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 213 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

● Lên ý tưởng và sản xuất các nội dung video, hình ảnh phục vụ cho các kênh truyền thông (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, website, v.v.).

●

Lên ý tưởng và sản xuất các nội dung video, hình ảnh phục vụ cho các kênh truyền thông (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, website, v.v.).

● Chụp ảnh và quay/ dựng các dự án thiết kế, thi công nội thất của công ty

Chụp ảnh và quay/ dựng các dự án thiết kế, thi công nội thất của công ty

● Thiết kế các ấn phẩm đồ họa (banner, poster, catalogue) hỗ trợ các chiến dịch marketing và bán hàng.

Thiết kế các ấn phẩm đồ họa (banner, poster, catalogue) hỗ trợ các chiến dịch marketing và bán hàng.

● Phối hợp cùng team Marketing để lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông đa kênh.

Phối hợp cùng team Marketing để lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông đa kênh.

● Đảm bảo các nội dung media được đăng tải đúng lịch trình và phù hợp với định hướng thương hiệu.

Đảm bảo các nội dung media được đăng tải đúng lịch trình và phù hợp với định hướng thương hiệu.

● Nắm bắt các xu hướng thiết kế, quay dựng video và nội dung sáng tạo mới để áp dụng vào công việc.

Nắm bắt các xu hướng thiết kế, quay dựng video và nội dung sáng tạo mới để áp dụng vào công việc.

● Đề xuất các giải pháp truyền thông sáng tạo, tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

Đề xuất các giải pháp truyền thông sáng tạo, tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

● Hỗ trợ tổ chức sự kiện hoặc các hoạt động quảng bá nội bộ.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện hoặc các hoạt động quảng bá nội bộ.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Quay dựng phim hoặc các lĩnh vực liên quan.

●

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Quay dựng phim hoặc các lĩnh vực liên quan.

● Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất media, quay dựng video

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất media, quay dựng video

● Thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa như Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, Lightroom, Illustrator.

Thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa như Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, Lightroom, Illustrator.

● Có khả năng quay phim, chụp ảnh tốt, biết sử dụng các thiết bị quay chụp chuyên nghiệp.

Có khả năng quay phim, chụp ảnh tốt, biết sử dụng các thiết bị quay chụp chuyên nghiệp.

● Hiểu biết về mạng xã hội và các kênh truyền thông số.

Hiểu biết về mạng xã hội và các kênh truyền thông số.

● Kỹ năng sáng tạo, thẩm mỹ tốt, tỉ mỉ và chú trọng chi tiết.

Kỹ năng sáng tạo, thẩm mỹ tốt, tỉ mỉ và chú trọng chi tiết.

● Năng động, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao.

Năng động, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao.

● Có khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập tốt.

● Sẵn sàng đi công tác để quay chụp tại các dự án khi cần.

Sẵn sàng đi công tác để quay chụp tại các dự án khi cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương: 6 - 8 triệu

●

Lương: 6 - 8 triệu

● Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

● Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.

Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.

● Bảo hiểm, HĐLĐ, nghỉ phép năm, thưởng lễ tết.

Bảo hiểm, HĐLĐ, nghỉ phép năm, thưởng lễ tết.

● May đồng phục, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm.

May đồng phục, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm.

● Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản.

Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản.

● Được hướng dẫn công việc bởi Quản lý có kinh nghiệm lâu năm.

Được hướng dẫn công việc bởi Quản lý có kinh nghiệm lâu năm.

● Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

● Coffee miễn phí mỗi ngày.

Coffee miễn phí mỗi ngày.

● Tham gia hằng tuần các câu lạc bộ thể thao: cầu lông, chạy bô, bóng đá,....

Tham gia hằng tuần các câu lạc bộ thể thao: cầu lông, chạy bô, bóng đá,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MGV DECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin