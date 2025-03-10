Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SIMPLE SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH SIMPLE SOLUTION
- Hà Nội:
- Số 7/7 Đường Mê Linh, Phường 1,Lâm Đồng, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nghiên cứu thị trường
Tìm hiểu về các kênh/video youtube âm nhạc theo phong cách, độ tuổi, khu vực và chủ đề mà nhiều người quan tâm.
2. Upload video
Tiếp nhận video từ đội sản xuất, rà soát, đảm bảo đủ các tiêu chí upload video lên kênh.
Xây dựng hình ảnh thumbnail theo tiêu chuẩn của dự án để upload lên kênh (được hướng dẫn, đào tạo).
Chuẩn bị SEO video (từ khóa, tiêu đề, mô tả,...)
Ghép video trên phần mềm Capcut đối với các dòng sản phẩm khác.
3. Chăm sóc kênh
Chăm các sóc kênh, tương tác cho các kênh youtube được giao
Họp tổng kết hiệu quả kênh theo tuần, tháng.
Rút ra các góp ý cho đội sản xuất để cải thiện hiệu quả kinh doanh trên kênh
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng cơ bản phần mềm Photoshop.
Nhiệt tình, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến.
Thích hợp với bạn genZ và có đam mê hoặc sở thích về âm nhạc .
Tại CÔNG TY TNHH SIMPLE SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Du lịch, nghỉ mát, team building, tổ chức sinh nhật hàng năm..
Thời gian làm việc: thứ 2- thứ 7
Địa chỉ: 7/7 Mê Linh, Phường 1, Bảo Lộc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SIMPLE SOLUTION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
