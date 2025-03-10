Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SIMPLE SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 7/7 Đường Mê Linh, Phường 1,Lâm Đồng, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu thị trường

Tìm hiểu về các kênh/video youtube âm nhạc theo phong cách, độ tuổi, khu vực và chủ đề mà nhiều người quan tâm.

2. Upload video

Tiếp nhận video từ đội sản xuất, rà soát, đảm bảo đủ các tiêu chí upload video lên kênh.

Xây dựng hình ảnh thumbnail theo tiêu chuẩn của dự án để upload lên kênh (được hướng dẫn, đào tạo).

Chuẩn bị SEO video (từ khóa, tiêu đề, mô tả,...)

Ghép video trên phần mềm Capcut đối với các dòng sản phẩm khác.

3. Chăm sóc kênh

Chăm các sóc kênh, tương tác cho các kênh youtube được giao

Họp tổng kết hiệu quả kênh theo tuần, tháng.

Rút ra các góp ý cho đội sản xuất để cải thiện hiệu quả kinh doanh trên kênh

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các chuyên ngành về Marketing hoặc CNTT.

Biết sử dụng cơ bản phần mềm Photoshop.

Nhiệt tình, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến.

Thích hợp với bạn genZ và có đam mê hoặc sở thích về âm nhạc .

Tại CÔNG TY TNHH SIMPLE SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Du lịch, nghỉ mát, team building, tổ chức sinh nhật hàng năm..

Thời gian làm việc: thứ 2- thứ 7

Địa chỉ: 7/7 Mê Linh, Phường 1, Bảo Lộc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SIMPLE SOLUTION

