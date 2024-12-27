Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu của phòng Marketing, phòng Kinh doanh Online lên kế hoạch booking KOL, KOC, gồm booking video và booking Livestream.

- Trực tiếp triển khai và quản lý các dự án booking: Tìm kiếm và lựa chọn KOL, KOC phù hợp, liên hệ mời hợp tác, đàm phán giá, theo dõi quá trình triển khai, giám sát Timeline đăng tải.

- Hỗ trợ và quản lý việc sản xuất nội dung của KOL, KOC: cung cấp thông tin/hình ảnh, theo dõi quá trình quay video/chụp ảnh, phản hồi và xét duyệt nội dung.

- Sáng tạo ý tưởng và lập kịch bản cho video quảng cáo trên TikTok.

- Quản lý và phân bổ ngân sách phù hợp cho từng chiến dịch được giao.

- Đánh giá và báo cáo hiệu quả booking định kỳ.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, tuổi từ 22 - 28

-Trình độ học vấn: Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền hình, Marketing hoặc các ngành liên quan.

-Kinh nghiệm:

+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo và sản xuất video, booking KOL, KOC.

+ Có kinh nghiệm về Content marketing từ 6 tháng trở lên

-Kỹ năng và Kiến thức:

+ Nhạy bén trong việc lên ý tưởng, bắt và tạo trend, có tư duy thẩm mỹ và hình ảnh tốt.

+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng tìm kiếm thông tin.

+ Có khả năng phân tích dữ liệu, nắm bắt xu thế và tổng hợp thông tin.

-Phong cách làm việc: Cam kết, quyết liệt, chủ động, và có tiêu chuẩn công việc cao.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách thu nhập: Lương cứng 7 - 10 triệu đồng + Thưởng hiệu quả kinh doanh

- Chính sách phúc lợi:

+ Đóng BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động và công ty;

+ Đào tạo và phát triển thường xuyên, gắn với thực tế công việc;

+ Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá xét thăng tiến hàng năm;

+ Thu nhập tốt và ổn định;

+ Thưởng các dịp lễ, tết đầy đủ: Tết dương lịch, âm lịch, 30/4, 2/9...

+ Được tham gia du lịch cùng Công ty 2 lần/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin