Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Lô G5 thuộc khu A, khu nhà ở Anh Dũng IV, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc

- Trực tiếp livestream trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Youtube,...) để giới thiệu và bán sản phẩm, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi.

- Ghi hình và quay video giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi…

- Xây dựng nội dung livestream hấp dẫn, thu hút người xem.

- Trả lời các câu hỏi của khách hàng trong quá trình livestream.

- Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình livestream.

- Phối hợp với đội ngũ marketing để chuẩn bị nội dung và kịch bản livestream.

- Theo dõi và báo cáo kết quả buổi livestream: lượt xem, lượt tương tác, số đơn hàng chốt được.

- Góp ý, đề xuất cải thiện chất lượng livestream và cách thức bán hàng

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

• Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

• Tự tin trước ống kính, khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

• Có kinh nghiệm livestream bán hàng hoặc lĩnh vực tương tự là một lợi thế.

• Có hiểu biết cơ bản về TikTok và xu hướng người dùng trên nền tảng này.

• Chăm chỉ, ham học hỏi, năng động.

• Sáng tạo, yêu thích công việc tương tác với khách hàng

• Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT

- Được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc

- Hỗ trợ chi phí di chuyển, điện thoại,...

- Hỗ trợ các khoá học nâng cao kiến thức & kỹ năng chuyên môn

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thoải mái

- Liên hoan 1 lần/tháng, các ngày lễ đặc biệt

- Ăn uống và hoạt động giải trí lành mạnh

- Du lịch, Team Building

- Nghỉ ngày lễ, Tết, thai sản, nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng có lương theo nội quy công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD

