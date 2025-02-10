Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Lô G5 thuộc khu A, khu nhà ở Anh Dũng IV, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Quay phim, chụp ảnh, thiết kế và sản xuất hậu kỳ, dựng phim (âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo ...) cho các clip quảng cáo của Công ty
- Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.
- Tìm kiếm video hay, phù hợp và có chất lượng
- Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.
- Xây dựng kho lưu trữ video các nội dung liên quan tới hoạt động của công ty
- Xây dựng, set up, kiểm soát kỹ thuật các buổi livestream
- Chịu trách nhiệm quản lý công cụ tác nghiệp của phòng Marketing: Máy quay, pin, máy chụp hình,...
- Phối hợp với bộ phận Marketing lên ý tưởng video
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí Video Editor
• Có Kỹ năng chụp ảnh, quay phim tốt
• Có khả năng lên ý tưởng, kịch bản sáng tạo
• Có khả năng làm các video tiktok
• Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, video; Ai, Ps, Ae, Capcut...
• Chăm chỉ, ham học hỏi, năng động.
• Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT
- Được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc
- Hỗ trợ chi phí di chuyển, điện thoại,...
- Hỗ trợ các khoá học nâng cao kiến thức & kỹ năng chuyên môn
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thoải mái
- Liên hoan 1 lần/tháng, các ngày lễ đặc biệt
- Ăn uống và hoạt động giải trí lành mạnh
- Du lịch, Team Building
- Nghỉ ngày lễ, Tết, thai sản, nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng có lương theo nội quy công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế NHD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, Lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

