Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Kvil Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng, Hải Phòng, Việt Nam, Quận Lê Chân

1.Lên ý tưởng kịch bản, Quay, Biên tập-dựng Video phục vụ công tác làm thương mại và làm thương hiệu.

VD: TVC giới thiệu bộ Sưu tập, Clip quảng cáo CTKM, Viral Clip…

2. Xây dựng & Quản trị nội dung Kênh Tiktok

3. Quản trị Video trên các nền tảng khác như: Facebook, Instagram, Tiktok…

4.Liên hệ tài trợ & booking quảng cáo trên các phương tiện truyền thông (TV, OOH, VOV FM…) –( Phối hợp với Digital)

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Truyền thông Marketing, Truyền hình, Báo chí, Sân khấu điện ảnh

Có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực quay phim, dựng phim/Video clip…

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty TNHH Kvil Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN..

- Chế độ lương thưởng tốt.

- Du lịch hàng năm.

