Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Kvil Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Kvil Việt Nam
9 - 12 Triệu
Toàn thời gian cố định
Không yêu cầu
1 người
Không yêu cầu
Chưa cập nhật
- Hải Phòng:
- Hải Phòng, Hải Phòng, Việt Nam, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
1.Lên ý tưởng kịch bản, Quay, Biên tập-dựng Video phục vụ công tác làm thương mại và làm thương hiệu.
VD: TVC giới thiệu bộ Sưu tập, Clip quảng cáo CTKM, Viral Clip…
2. Xây dựng & Quản trị nội dung Kênh Tiktok
3. Quản trị Video trên các nền tảng khác như: Facebook, Instagram, Tiktok…
4.Liên hệ tài trợ & booking quảng cáo trên các phương tiện truyền thông (TV, OOH, VOV FM…) –( Phối hợp với Digital)
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Truyền thông Marketing, Truyền hình, Báo chí, Sân khấu điện ảnh
Có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực quay phim, dựng phim/Video clip…
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Tại Công Ty TNHH Kvil Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN..
- Chế độ lương thưởng tốt.
- Du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kvil Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
