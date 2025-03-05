Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XF VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- 163 Đường Nguyễn Thị Thập, Khu Đô Thị Him Lam, Tân Hưng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 15 Triệu
Thực hiện livestream và tương tác với user trên kênh Tiktok.
Livestream giài trí như: trò chuyện, kể chuyển, hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ, hoặc các tài năng khác...
Chuẩn bị, sáng tạo và luyện tập các nội dung livestream nhăm đảm bảo quá trình phát sóng trực tiếp diên ra thuận lợi, trơn tru và mượt mà.
Phối hợp với quản lý xây dựng lộ trình phát triển bài bản theo đánh giá của công ty.
Thực hiện livestream tại nhà và thời gian làm việc linh hoạt.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu câu kinh nghiệm.
Có ngoại hình sáng.
Chăm chí, nhiệt tình với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không dưới 15,000,000VNĐ/ tháng.
Được đáo tạo, định hướng rèn luyện tài năng để trớ thành 1 Idol live chuyên nghiệp.
Được hỗ trợ hướng dẫn xây dựng kênh và sáng tạo nội dung trên kênh Tik Tok.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XF VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
