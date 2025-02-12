Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 26 đường số 51

- BTT, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Social Media Marketing Manager là người chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển và quản lý toàn bộ các hoạt động mạng xã hội. Trong đó, tập trung mạnh vào việcsản xuất và tối ưu short video(TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook Reels).
1.Phát triển kế hoạch, thực thi chiến lược truyền thông mạng xã hội
Xác định các kênh trọng yếu và xây dựng chiến lược cụ thể cho từng nền tảng để tối ưu hóa hiệu quả
Lập kế hoạch và giám sát việc triển khai chiến lược truyền thông & Marketing tại các nền tảng mạng xã hội (facebook, tiktok, youtube, Instagram, Linkedin...), phù hợp với mục tiêu Branding và Perfomance của công ty
Luôn cập nhật các xu hướng truyền thông xã hội và các nền tảng mới nổi để thúc đẩy sự đổi mới và đảm bảo sự hiện diện của công ty một cách hấp dẫn và phù hợp.
2. Quản lý và phát triển Nội dung
Xây dựng và tối ưu hóa chiến lược nội dung, tập trung vào việc gia tăng mức độ nhận biết, tương tác và tỷ lệ chuyển đổi, thúc đẩy tăng trưởng tự nhiên.
3. Xây dựng và Tương tác cộng đồng:
Xây dựng cộng đồng người theo dõi tại các kênh social media.
Chủ động tương tác với người theo dõi, trả lời bình luận và tin nhắn, phát triển mối quan hệ với cộng đồng.
Hợp tác với các cộng đồng khác liên quan trong ngành để tăng độ phủ .
4. Phân tích và báo cáo:
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu suất truyền thông xã hội.
Đưa ra các thông tin chi tiết và đề xuất để tối ưu hóa các chiến dịch trong tương lai.
5. Quản lý chiến dịch quảng cáo:
Phát triển và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội để tăng độ phủ sóng, lưu lượng truy cập và chuyển đổi.
Giám sát ngân sách quảng cáo và điều chỉnh chiến lược để đạt được hiệu quả tối đa trong phạm vi nguồn lực được phân bổ.
6. Lãnh đạo và Phát triển Đội ngũ
Tuyển dụng, cố vấn và phát triển một đội ngũ phát triển Social Media Marketing với nội dung có hiệu suất cao, khuyến khích đổi mới và tinh thần trách nhiệm.
Thiết lập các chỉ số hiệu suất và tiến hành đánh giá định kỳ để đảm bảo đội ngũ đáp ứng được các mục tiêu tổ chức và mục tiêu phát triển cá nhân.
Đóng vai trò là người dẫn đầu tư duy trong lĩnh vực Social Media Marketing, đưa ra các ý tưởng sáng tạo và chiến lược đổi mới cho tất cả các bên liên quan, đóng góp vào thành công tổng thể của công ty

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân trong lĩnh vực Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 3 năm Kinh nghiệm ở vị trí Quản lý Social Media Marketing hoặc vai trò tương tự, ưu tiên trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Kinh nghiệm thực chiến trong xây kênh Tiktok hoặc phát triển cộng đồng tại các nền tảng social Media.
Hiểu biết sâu sắc về các nền tảng mạng xã hội, thuật toán và thực hành tốt nhất.
Kỹ năng giao tiếp và viết lách xuất sắc, có khả năng kể chuyện hấp dẫn.
Thành thạo các công cụ thiết kế, edit video cơ bản như Canva, Capcut, Adobe... hoặc các công cụ tương tự khác.
Tư duy sáng tạo, đột phá, ham học hỏi.
Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông.
Có kỹ năng quay phim, chụp ảnh là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường startup trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6
Thu nhập hấp dẫn
Hoa hồng theo kết quả kinh doanh
Chế độ phúc lợi đầy đủ
Mức lương: 20tr -25tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ TTK

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 26 đường số 51-BTT, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

