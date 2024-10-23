Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 109C Đồng Khởi, Tam Hiệp, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Phụ tá cho Bác sĩ trong qua trình khám & điều trị cho bệnh nhân

2. Chuẩn bị dụng cụ cho việc thăm khám, vệ sinh dọn dẹp dụng cụ sau khi sử dụng.

3. Khử trùng, tiệt trùng dụng cụ y tế

4. Tiếp đón, chăm sóc, hỏi han bệnh nhân trước, trong và sau quá trình điều trị

5. Ghi chép hồ sơ bệnh án

6. Chụp xquang, lấy hình ảnh bệnh nhân theo chỉ định của Bác sĩ

7. Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Bác sĩ & cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Học hoặc tốt nghiệp Trung cấp y khoa ( điều dưỡng, y sỹ) trở lên

Ưu tiên Uv đã có chứng chỉ điều dưỡng

Học hoặc tốt nghiệp Trung cấp y khoa ( điều dưỡng, y sỹ) trở lên

Ưu tiên Uv đã có chứng chỉ điều dưỡng

Kỹ năng

Kinh nghiệm sử dụng máy tính.

Kỹ năng giao tiếp tốt bằng văn bản và bằng lời nói

Thái độ chuyên nghiệp, nhất quán

Có khả năng chăm sóc bệnh nhân chu đáo, lịch sự và cởi mở

Luôn chú ý đến vấn đề vệ sinh và sạch sẽ gọn gàng..

Kinh nghiệm sử dụng máy tính.

Kỹ năng giao tiếp tốt bằng văn bản và bằng lời nói

Thái độ chuyên nghiệp, nhất quán

Có khả năng chăm sóc bệnh nhân chu đáo, lịch sự và cởi mở

Luôn chú ý đến vấn đề vệ sinh và sạch sẽ gọn gàng..

Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.

Đánh giá tăng lương theo quý; thương lương tháng thứ 13 theo doanh thu của Công ty.

Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân.

Các quyền lợi cụ thể khác ứng viên có thể trao đổi lúc phỏng vấn.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.

Đánh giá tăng lương theo quý; thương lương tháng thứ 13 theo doanh thu của Công ty.

Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân.

Các quyền lợi cụ thể khác ứng viên có thể trao đổi lúc phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

