Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 109C Đồng Khởi, Tam Hiệp, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Phụ tá cho Bác sĩ trong qua trình khám & điều trị cho bệnh nhân
2. Chuẩn bị dụng cụ cho việc thăm khám, vệ sinh dọn dẹp dụng cụ sau khi sử dụng.
3. Khử trùng, tiệt trùng dụng cụ y tế
4. Tiếp đón, chăm sóc, hỏi han bệnh nhân trước, trong và sau quá trình điều trị
5. Ghi chép hồ sơ bệnh án
6. Chụp xquang, lấy hình ảnh bệnh nhân theo chỉ định của Bác sĩ
7. Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Bác sĩ & cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:
Học hoặc tốt nghiệp Trung cấp y khoa ( điều dưỡng, y sỹ) trở lên Ưu tiên Uv đã có chứng chỉ điều dưỡng
Học hoặc tốt nghiệp Trung cấp y khoa ( điều dưỡng, y sỹ) trở lên
Ưu tiên Uv đã có chứng chỉ điều dưỡng
Kỹ năng
Kinh nghiệm sử dụng máy tính. Kỹ năng giao tiếp tốt bằng văn bản và bằng lời nói Thái độ chuyên nghiệp, nhất quán Có khả năng chăm sóc bệnh nhân chu đáo, lịch sự và cởi mở Luôn chú ý đến vấn đề vệ sinh và sạch sẽ gọn gàng..
Kinh nghiệm sử dụng máy tính.
Kỹ năng giao tiếp tốt bằng văn bản và bằng lời nói
Thái độ chuyên nghiệp, nhất quán
Có khả năng chăm sóc bệnh nhân chu đáo, lịch sự và cởi mở
Luôn chú ý đến vấn đề vệ sinh và sạch sẽ gọn gàng..

Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam. Đánh giá tăng lương theo quý; thương lương tháng thứ 13 theo doanh thu của Công ty. Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân. Các quyền lợi cụ thể khác ứng viên có thể trao đổi lúc phỏng vấn.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.
Đánh giá tăng lương theo quý; thương lương tháng thứ 13 theo doanh thu của Công ty.
Phúc lợi cơ bản: trợ cấp ốm đau, thai sản, hưu trí, cưới hỏi, tử tuất, tai nạn lao động, các loại bảo hiểm theo quy định của luật Lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực, phẩm chất cá nhân.
Các quyền lợi cụ thể khác ứng viên có thể trao đổi lúc phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 93 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

