Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 261B Hai Bà Trưng, Quận 3, HCM, Quận 3 ...và 1 địa điểm khác, Quận 5

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công công việc của điều dưỡng trưởng
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư và dụng cụ y tế trước các ca phẫu thuật
- Vệ sinh, rửa dụng dụ, đóng gói và hấp dụng cụ đúng quy định
- Thực hành các công việc chăm sóc bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của bác sỹ và điều dưỡng trưởng
- Phụ bác sĩ trong việc khám chữa bệnh, phụ mổ
- Các công việc khác cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng , y, dược từ trung cấp trở lên
- Đã có kinh nghiệm làm điều dưỡng và các chứng chỉ liên quan khác ( chưa có kinh nghiệm được đào tạo
- Chăm chỉ, trung trực, yêu thích nghành thẩm mỹ

Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Độ tuổi: 21 – 35 tuổi
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

