Tuyển Điều hành tour Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Bellsystem24 VietNam

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 1A, Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Gặp gỡ, tư vấn và trao đổi thông tin về sản phẩm thẻ ATM, thẻ tín dụng, khoản vay của ngân hàng
- Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Trung Yên 1, Số 1A, Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Làm việc tại văn phòng: 8h00 - 17h00 (Thứ Hai đến Thứ Bảy). Làm 2 Thứ 7 / tháng

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ từ đủ 20 - 40 tuổi
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh là điểm cộng
- Chăm chỉ, chịu khó
- Có sự cầu tiến trong công việc

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7-15tr/ tháng
- Hỗ trợ gửi xe tại công ty.
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ free.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại.
- Có cơ hội phát triển lên vị trí trưởng nhóm, trưởng ca, giám sát.
- Đóng BHXH, BHYT theo luật định
- Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật lao động và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

