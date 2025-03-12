Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CƠM ĐI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠM ĐI
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH CƠM ĐI

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 175 Chấn Hưng, Phường 6, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital Marketing trên Facebook, Google, TikTok và các nền tảng khác.
Theo dõi hiệu suất, tối ưu quảng cáo dựa trên các chỉ số CPA, CTR, CPM, CPC, đảm bảo hiệu suất cao và tối ưu ngân sách.
Phân tích hành vi khách hàng, xu hướng thị trường, đề xuất chiến lược quảng bá hiệu quả.
Sáng tạo nội dung truyền thông, từ bài viết quảng cáo, nội dung mạng xã hội, email marketing đến kịch bản video ngắn.
Quản lý và tối ưu hóa nội dung website, cải thiện SEO/SEM để tăng lượng truy cập và tỉ lệ chuyển đổi.
Làm việc với designer và production team để phát triển hình ảnh, video thu hút khách hàng.
Đo lường, phân tích dữ liệu marketing qua Google Analytics, Facebook Business Manager, từ đó tối ưu chiến dịch Digital.
Lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch viral, minigame, influencer marketing để tăng tương tác thương hiệu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt là Performance Marketing.
Thành thạo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, có kinh nghiệm về SEO/SEM là một lợi thế.
Có khả năng sáng tạo nội dung, viết bài quảng cáo thu hút, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản trên Canva.
Khả năng phân tích hiệu suất, tối ưu ngân sách quảng cáo.
Chủ động, sáng tạo, có tinh thần làm việc độc lập và khả năng phối hợp tốt với team.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B, FMCG hoặc thương mại điện tử.
Tại CÔNG TY TNHH CƠM ĐI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12 - 18 triệu VND/tháng (tùy năng lực).
Thưởng KPI, thưởng hiệu suất, thưởng dự án.
Đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing, Performance Ads & Content Marketing.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội lên Digital Marketing Lead hoặc Marketing Manager.
Tham gia vào các chiến dịch lớn, influencer marketing, viral marketing.
Trợ cấp ăn trưa: 650.000 VND/tháng.
Hợp đồng lao động & đầy đủ chế độ phúc lợi theo Luật Lao động Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠM ĐI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 174 Chấn Hưng, Phường 6 Quận Tân Bình

