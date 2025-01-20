Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Tìm nguyên liệu chạy Ads (content, hình ảnh, video)

• Phân tích, sửa lại nguyên liệu chạy Ads (nếu có)

• Xác định chiến thuật phù hợp (cách target vị trí, đối tượng mục tiêu,...)

• Xác định mức ngân sách cần chi tiêu và số lượng campaign tương ứng

• Đăng bài viết chạy Ads lên Fanpage

• Set up Campaign

• Seeding bài viết quảng cáo

• Quản lý và đo lường ngân sách từng chiến dịch

• Tối ưu chi phí và hiệu quả cho từng chiến dịch quảng cáo

• Theo dõi và đánh giá phản hồi từ khách hàng + đề ra giải pháp (nếu có)

• Thống kê chi phí, thống kê kết quả Ads (số tin nhắn, số điện thoại, data khách hàng...)

• Phân tích và nghiên cứu Ads của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp trên thị trường

• Lên phác thảo ý tưởng sơ bộ, hoàn thành ý tưởng và chuyển quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá, sửa lại ý tưởng (nếu có)

• Làm việc trực tiếp với bộ phận Media (biên tập viên) về kịch bản

• Thống nhất kịch bản và tiến hành chọn mẫu phù hợp với tiêu chí đặt ra

• Theo dõi tiến trình hoàn thành thành phẩm cuối cùng (video, hình ảnh) và đóng góp ý kiến

• Nhận KPIs từ quản lý, Review KPIs cá nhân

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam, nữ

• Độ tuổi: 22-30

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên về các ngành Marketing, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm chạy Ads các lĩnh vực spa, thẩm mỹ, thời trang, đồ gia dụng,...

• Tư duy/kỹ năng: Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới, Có kỹ năng nghiên cứu, quản lý ngân sách, kỹ năng giải quyết vấn đề

• Có trách nhiệm cao trong công việc, mong muốn học hỏi phát triển về Digital Marketing

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập TB: 12.000.000 – 20.000.000/tháng

• Tham gia chế độ BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building

• Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết

• Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc

• Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

