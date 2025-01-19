Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
- Hồ Chí Minh: 18 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
Lập kế hoạch, triển khai, quản lý và tối ưu hóa các chiến lược quảng cáo trên các kênh Online như: Facebook Ads, Zalo Ads, TikTok Ads, Instagram Ads, Google Ads, LinkedIn,...
Thống kê, phân tích, theo dõi và đánh giá các số liệu quảng cáo, hiệu quả và chi phí chiến dịch để đề ra các hướng giải pháp, đảm bảo đạt được các KPI
Điều hướng và cải thiện nội dung để lên top tìm kiếm của Google. Lên kế hoạch về SEO, SEM và Google Adwords để tối ưu hoá thứ hạng của website công ty trên các trang tìm kiếm. Quản lý thứ hạng từ khoá, các hoạt động chạy Ads và SEO
Thu thập, phân tích thông tin về thị trường, sản phẩm của doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh. Đề xuất các ý tưởng về chương trình khuyến mãi, truyền thông và quảng bá thương hiệu/sản phẩm của công ty
Phân tích hành vi khách hàng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quảng cáo và hoạt động marketing.
Lập kế hoạch chi tiêu ngân sách quảng cáo, phân bổ nguồn lực hợp lý để đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ thiết kế và nội dung để phát triển các mẫu quảng cáo sáng tạo (hình ảnh, video, nội dung).
Theo dõi dữ liệu và lập báo cáo hiệu suất định kỳ (hằng tuần & tháng) cho các chiến dịch quảng cáo.
Báo cáo và nhận phân công từ Giám đốc
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Performance Marketing, đặc biệt trên các nền tảng Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads...
Kỹ năng phân tích số liệu tốt, tư duy logic, nhạy bén trong việc đưa ra giải pháp tối ưu.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, tối ưu hóa SEO/SEM và quản trị website.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, phối hợp hiệu quả với các bên liên quan.
Tinh thần sáng tạo, chủ động, khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý nhiều dự án cùng lúc.
Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 Thì Được Hưởng Những Gì
Có BHXH, BHTN, BHYT và các khoản phụ cấp, tăng ca
Chính sách thưởng hàng tháng/quý/năm dựa trên hiệu suất làm việc
Thưởng lễ tết và lương tháng 13
Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và thân thiện
Làm việc tại văn phòng hiện đại, khơi gợi nguồn cảm hứng
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn để phát triển kỹ năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI