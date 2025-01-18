Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Sen Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Xây dựng chiến lược và lên kế hoạch truyền thông nhãn hàng

- Xây dựng và triển khai chiến lược Digital Marketing cho nhãn hàng dược mỹ phẩm, Viên uống làm đẹp, CSSK tập trung khai thác các nền tảng Social Media: Website, Facebook, Instagram, TikTok, Shopee...

- Định hướng và sản xuất nội dung video ngắn sáng tạo (Video Shorts) với các chủ đề hấp dẫn, tập trung vào giá trị cốt lõi của thương hiệu.

- Triển khai các chiến dịch video viral phù hợp với xu hướng của từng nền tảng, đặc biệt là TikTok và Instagram Reels.

- Tham gia trực tiếp các hoạt động tương tác với người tiêu dùng qua livestream trên nền tảng Social gia tăng sự kết nối và độ tin cậy của thương hiệu.

2. Quản lý nhãn hàng

- Định vị và phát triển thương hiệu dược mỹ phẩm hoặc nhãn sản phẩm Viên uống phù hợp với xu hướng làm đẹp trên thị trường.

- Tăng cường nhận diện thương hiệu thông qua các chiến dịch truyền thông sáng tạo, chú trọng vào nội dung video ngắn và trực quan.

3. Nghiên cứu và phân tích dữ liệu

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và hành vi người tiêu dùng để đề xuất các chiến lược sáng tạo phù hợp với mục tiêu của thương hiệu.

- Phân tích dữ liệu từ các chiến dịch video trên TikTok, Instagram và YouTube để tối ưu hóa nội dung và hiệu suất quảng bá.

4. Hợp tác đa kênh

- Phối hợp với các phòng ban như Sales, Marketing để đảm bảo tính nhất quán trong thông điệp thương hiệu trên các kênh truyền thông.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với KOLs/KOCs, đặc biệt là những cá nhân nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp, để đẩy mạnh hiệu quả truyền thông và tạo ra các chiến dịch đồng hành sáng tạo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn:

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm:

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên từng làm việc ở vị trí Content Creator ngành hàng dược mỹ phẩm hoặc skincare.

- Kinh nghiệm quản lý chiến dịch, sáng tạo nội dung

- Có kinh nghiệm làm việc với KOLs/KOCs, hiểu rõ xu hướng TikTok, Instagram.

3. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video như: Capcut, Canva, PTS, ChatGPT...

- Thành thạo kỹ năng sáng tạo nội dung video: lên ý tưởng, viết kịch bản, quay, chỉnh sửa và biên tập video.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và lập chiến lược dựa trên số liệu thực tế.

4. Phẩm chất cá nhân:

- Đam mê lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc da.

- Có tư duy nhạy bén, chủ động và tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao.

- Chịu được áp lực công việc và luôn sẵn sàng cập nhật các xu hướng mới.

- Tư duy học hỏi phát triển bản thân, đa năng trong công việc MKT.

Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Sen Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng KPIs.

- Được trang bị công cụ để phục vụ côg việc

1.Cơ hội phát triển:

- Công ty có phương châm: “ Cá nhân phát triển, tập thể vững mạnh” khuyến khích các bạn học hỏi và phát triển không ngừng để gia tăng kỹ năng cá nhân.

- Được đào tạo các lớp chuyên sâu về ngành dược mỹ phẩm và cập nhật các xu hướng skincare mới nhất.

- Được làm việc trực tiếp với các Dược sĩ, Bác sĩ, chuyên gia Da liễu hàng đầu tại KV Phía Nam và toàn quốc.

- Tham gia các chương trình Hội Nghị, Hội Thảo Da Liễu cùng các chuyên gia Da Liễu đầu ngành, nâng cao các kiến thức về chăm sóc da.

2.Phúc lợi:

- Bảo hiểm đầy đủ, lương tháng 13, lương thưởng Lễ, Tết,.... theo quy định

- Chính sách mua sản phẩm công ty ưu đãi cho nhân viên.

- Du lịch hàng năm

- Chế độ tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Sen Vàng

