Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MAX EAGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 10, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chạy quảng cáo fb ads, mang data nóng từ về cho đội sale chốt đơn

- Tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo & tối ưu hóa chi phí.

- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi

- Đề xuất các phương án hoặc thực thi việc phát triển các kênh quảng cáo để tăng hiệu suất bán hàng.

- Triển khai, đo lường, phân tích & tối ưu những chỉ số cần thiết của các chiến dịch chạy performance trên nền tảng FB của những sản phẩm công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000 + hoa hồng (Ngân sách chạy không giới hạn)

- Cơ chế lương thưởng cao nhất thị trường, thu nhập trung bình trên 20 triệu

- Tài Khoản công ty cấp sẵn

- Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cao cấp

- Du lịch, teambuilding 2 lần/năm.

- BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính sách Bảo hiểm khác.

- Các quyền lợi khác: tham gia các hoạt động vui chơi giải trí,..

Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE Thì Được Hưởng Những Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy fb ads ngành hàng mỹ phẩm, thẩm mỹ viện, thực phẩm chức năng, thời trang....

- Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi, có trách nhiệm, giao tiếp tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

