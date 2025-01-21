Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MAX EAGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MAX EAGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MAX EAGLE
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 10, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chạy quảng cáo fb ads, mang data nóng từ về cho đội sale chốt đơn
- Tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo & tối ưu hóa chi phí.
- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi
- Đề xuất các phương án hoặc thực thi việc phát triển các kênh quảng cáo để tăng hiệu suất bán hàng.
- Triển khai, đo lường, phân tích & tối ưu những chỉ số cần thiết của các chiến dịch chạy performance trên nền tảng FB của những sản phẩm công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000 + hoa hồng (Ngân sách chạy không giới hạn)
- Cơ chế lương thưởng cao nhất thị trường, thu nhập trung bình trên 20 triệu
- Tài Khoản công ty cấp sẵn
- Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cao cấp
- Du lịch, teambuilding 2 lần/năm.
- BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính sách Bảo hiểm khác.
- Các quyền lợi khác: tham gia các hoạt động vui chơi giải trí,..

Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE Thì Được Hưởng Những Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy fb ads ngành hàng mỹ phẩm, thẩm mỹ viện, thực phẩm chức năng, thời trang....
- Thái độ làm việc tích cực, ham học hỏi, có trách nhiệm, giao tiếp tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

