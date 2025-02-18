Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BEAUTY HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BEAUTY HOUSE
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 73/5 Khánh Hội, Phường 3,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo
Theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch trên các kênh quảng cáo như facebook Ads, google Ads
Tối ưu hóa chiến dịch, đảm bảo thu hút tệp khách hàng mới
Sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá và báo cáo hiệu xuất của chiến dịch
Phân tích các vấn đề và đề xuất các định hướng, giải pháp
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Thành thạo các công cụ quảng cáo
Kỹ năng phân tích và đánh giá dữ liệu quảng cáo
Thành thạo các công cụ quảng cáo
Kỹ năng phân tích và đánh giá dữ liệu quảng cáo
Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BEAUTY HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 12.000.000 – 15.000.000 tùy vào năng lực, kinh nghiệm của mỗi cá nhân
Hỗ trợ giữ xe và đồng phục đi làm miễn phí
Văn phòng có đầy đủ tiện nghi ( bếp, tủ lạnh, máy nước lọc ..v.v...)
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, theo quy định của nhà nước
Thưởng lễ Tết, lương tháng 13 và các chế độ khác theo công ty
Đánh giá, xem xét tăng lương 2 lần/năm
Được tặng và sử dụng mỹ phẩm công ty thường xuyên
Hỗ trợ giữ xe và đồng phục đi làm miễn phí
Văn phòng có đầy đủ tiện nghi ( bếp, tủ lạnh, máy nước lọc ..v.v...)
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, theo quy định của nhà nước
Thưởng lễ Tết, lương tháng 13 và các chế độ khác theo công ty
Đánh giá, xem xét tăng lương 2 lần/năm
Được tặng và sử dụng mỹ phẩm công ty thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BEAUTY HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI