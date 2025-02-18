Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BEAUTY HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 73/5 Khánh Hội, Phường 3,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo

Theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch trên các kênh quảng cáo như facebook Ads, google Ads

Tối ưu hóa chiến dịch, đảm bảo thu hút tệp khách hàng mới

Sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá và báo cáo hiệu xuất của chiến dịch

Phân tích các vấn đề và đề xuất các định hướng, giải pháp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Thành thạo các công cụ quảng cáo

Kỹ năng phân tích và đánh giá dữ liệu quảng cáo

Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BEAUTY HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12.000.000 – 15.000.000 tùy vào năng lực, kinh nghiệm của mỗi cá nhân

Hỗ trợ giữ xe và đồng phục đi làm miễn phí

Văn phòng có đầy đủ tiện nghi ( bếp, tủ lạnh, máy nước lọc ..v.v...)

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, theo quy định của nhà nước

Thưởng lễ Tết, lương tháng 13 và các chế độ khác theo công ty

Đánh giá, xem xét tăng lương 2 lần/năm

Được tặng và sử dụng mỹ phẩm công ty thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BEAUTY HOUSE

