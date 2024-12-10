Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TC COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TC COMMERCE
Mức lương
12 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 911 đường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 2 Triệu
Sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của Công ty như: fanpage, Tiktok, Instagram,..
Sáng tạo nội dung trendy để tăng tương tác, tăng nhận diện thương hiệu
Hỗ trợ phòng Marketing xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông
Booking KOL/KOC
Với Mức Lương 12 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có đam mê các nền tảng Social Media như Facebook, TikTok, Youtube...
Có khả năng thiết kế hình ảnh bằng các ứng dụng Canva, AI,..
Tính cách vui vẻ, cởi mở, hướng ngoại và tinh thần đồng đội cao.
Khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH TC COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập: 1.200.000VND/ 1 tháng
Friday Sharing vào Thứ 6 hàng tuần, nhằm phát triển kiến thức và năng lực cho mỗi cá nhân một cách chủ động và thường xuyên.
Tiếp nhận và hỗ trợ tạo điều kiện cho sinh viên thực tập hoàn thành luận văn/báo cáo tốt nghiệp (Có xác nhận đầy đủ của đơn vị).
Sinh viên thực tập có cơ hội làm việc thực tế và chịu trách nhiệm các dự án của Công ty dưới sự hướng dẫn và quản lý của cấp trên.
Môi trường làm việc song ngữ.
Quản lý trực tiếp đánh giá năng lực và feedback thường xuyên nhằm nâng cao khả năng học hỏi của sinh viên.
Teabreak đầy ắp mỗi ngày.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TC COMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
