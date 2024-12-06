Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN E-STUDY SCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 125/20 Hòa Hưng,Hồ Chí Minh

Lên Plan tham gia ý kiến tổ chức các sự kiện trade markeitng tại trường

Kiểm soát và báo cáo ngân sách chi phí cho sự kiện từ khu vực.

Có những đóng góp vào kế hoạch Trade Marketing phù hợp với định hướng, tiêu chuẩn của thương hiệu, phù hợp insight và đảm bảo trải nghiệm khách hàng

Chịu trách nhiệm chính cho việc vận hành các hoạt động.

Quản lý việc sản xuất và thi công các vật tư, thiết bị, vật phẩm POSM cho các hoạt động Trade Marketing.

Giao tiếp bằng tiếng anh khá, tốt

Có kinh nghiệm trade markeing, tổ chức sự kiện, lên plan ngân sách

Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực trade marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN E-STUDY SCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc tiếng Anh thân thiện, chuyên nghiệp

Company trip, team building hằng năm

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty

