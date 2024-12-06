Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN E-STUDY SCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN E-STUDY SCHOOL
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 125/20 Hòa Hưng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên Plan tham gia ý kiến tổ chức các sự kiện trade markeitng tại trường
Kiểm soát và báo cáo ngân sách chi phí cho sự kiện từ khu vực.
Có những đóng góp vào kế hoạch Trade Marketing phù hợp với định hướng, tiêu chuẩn của thương hiệu, phù hợp insight và đảm bảo trải nghiệm khách hàng
Chịu trách nhiệm chính cho việc vận hành các hoạt động.
Quản lý việc sản xuất và thi công các vật tư, thiết bị, vật phẩm POSM cho các hoạt động Trade Marketing.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp bằng tiếng anh khá, tốt
Có kinh nghiệm trade markeing, tổ chức sự kiện, lên plan ngân sách
Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực trade marketing.
Có kinh nghiệm trade markeing, tổ chức sự kiện, lên plan ngân sách
Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực trade marketing.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN E-STUDY SCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc tiếng Anh thân thiện, chuyên nghiệp
Company trip, team building hằng năm
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty
Company trip, team building hằng năm
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN E-STUDY SCHOOL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI