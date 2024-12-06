Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Toto Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 436A/97 đường 3/2, phường 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing, Affilate Marketing...), bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi, quản lý ngân sách và chi phí cho Digital Marketing..

Theo dõi, quản lý các hoạt động seeding.

Thực hiện các công việc quản lý Fanpage; Website công ty.

Báo cáo kết quả quảng cáo/truyền thông Digital Marketing theo kỳ (tuần, tháng, quý, năm) hoặc theo chương trình/ chiến dịch.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, độ tuổi 22-30

Thao tác tốt tin học văn phòng (word - excel - google sheet - powerpoint)

Trách nhiệm trong công việc được giao

Khả năng tự học ở mức Khá

Kĩ Năng Giải Quyết Vấn Đề ở mức Khá

Am hiểu về các kênh thương mại điện tử.

Am hiểu các công cụ để tối ưu quảng cáo

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Toto Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h30-13h30), từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Lương từ 8-10tr hoặc tùy theo năng lực

Chế độ: BHXH, thưởng tết, các chính sách phúc lợi khác (sinh nhật, mã giảm giá mua hàng cty, các ngày lễ, noel, tết...v..v)

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Toto Group

