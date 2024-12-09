Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58B NGUYỄN THỊ THẬP, BÌNH THUẬN, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược Digital Marketing tổng thể cho công ty, bao gồm các kênh: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing...

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đề xuất các chiến dịch Marketing hiệu quả.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh Digital Marketing, theo dõi hiệu quả của các chiến dịch và báo cáo kết quả định kỳ.

Phát triển nội dung Marketing hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu trên các kênh Digital.

Quản lý ngân sách Marketing và tối ưu hóa chi phí.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing.

Nghiên cứu và áp dụng các công cụ, công nghệ mới trong lĩnh vực Digital Marketing.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả Marketing.

Theo dõi và phân tích chỉ số KPI của các chiến dịch Marketing.

Đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của thương hiệu trên các kênh Digital.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing.

Nắm vững các kênh Digital Marketing: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing...

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu Marketing như Google Analytics, Google Search Console...

Có khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và đề xuất giải pháp.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.

Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập.

Có kiến thức về ngành sản xuất và nông lâm nghiệp là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Quà sinh nhật, hỗ trợ cơm trưa

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên thâm niên

Thưởng Lễ, Tết, tiên tiến hàng quý, thưởng cuối năm

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Được review 1 lần trong năm

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Cơ hội đào tạo, học hỏi, nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển bản thân

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

