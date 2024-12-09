Tuyển Digital Marketing Thẩm mỹ viện Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tìm nguyên liệu chạy Ads (content,hìnhảnh, video)
Phân tích,sửa lại nguyên liệu chạy Ads (nếucó)
Xác định chiến thuật phù hợp (cách targetvịtrí,đốitượngmụctiêu,...)
Xác định mức ngân sách cần chi tiêu và sốl ượng campaign tương ứng
Đăng bài viết chạy Adsl ên Fanpage
Set up Campaign
Seeding bài viết quảng cáo
Quản lý và đo lường ngân sách từng chiến dịch
Tối ưu chi phí và hiệu quả cho từng chiến dịch quảng cáo
Theo dõi và đánh giá phản hồi từ khách hàng +đề ra giải pháp (nếucó)
Thống kê chi phí
Thống kê kết quả Ads (số tinnhắn,số điện thoại, data khách hàng...)
Phân tích và nghiên cứu Ads củac các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếptrên thịt rường
Lên phác thảo ý tưởng sơ bộ
Hoàn thành ý tưởng và chuyển quản lý trực tiếp thực hiện đánhgiá
Sửa lại ý tưởng (nếucó)
Làm việc trực tiếp với bộ phận Media (biên tập viên) về kịch bản
Thống nhất kịch bản và tiến hành chọn mẫu phù hợp với tiêu chí đặt ra
Theo dõi tiến trình hoàn thành thành phẩm cuối
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí liên quan từ 1 - 2 năm
Đã từng chạy ngân sách lớn từ 500-1 tỷ/1 tháng trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ viện, spa
Kỹ năng nghiên cứu, quản lý ngân sách, giải quyết vấn đề
Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởnglươngtháng 13,thưởngLễ
Các ngày kỷ niệm trong năm: 8/3, 10/3 âm lịch, 30/4, 1/5, Trung thu, 2/9, 20/10, Tết Dương Lịch, Âm Lịch có quà thưởng và phúc lợi khác: cưới, hiếu hỉ ...
Được hướng dẫn và đào tạo bài bản về facebook ads
Làm việc trong môi trường trẻ trung, cởi mở , sáng tạo
Có cơ hội thăng tiến trong công việc ,thu nhập tăng dần theo hiệu quả công việc
Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
