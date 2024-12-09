Tuyển Digital Marketing Thẩm mỹ viện Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Thẩm mỹ viện Linh Anh
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Thẩm mỹ viện Linh Anh

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm nguyên liệu chạy Ads (content,hìnhảnh, video)
Phân tích,sửa lại nguyên liệu chạy Ads (nếucó)
Xác định chiến thuật phù hợp (cách targetvịtrí,đốitượngmụctiêu,...)
Xác định mức ngân sách cần chi tiêu và sốl ượng campaign tương ứng
Đăng bài viết chạy Adsl ên Fanpage
Set up Campaign
Seeding bài viết quảng cáo
Quản lý và đo lường ngân sách từng chiến dịch
Tối ưu chi phí và hiệu quả cho từng chiến dịch quảng cáo
Theo dõi và đánh giá phản hồi từ khách hàng +đề ra giải pháp (nếucó)
Thống kê chi phí
Thống kê kết quả Ads (số tinnhắn,số điện thoại, data khách hàng...)
Phân tích và nghiên cứu Ads củac các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếptrên thịt rường
Lên phác thảo ý tưởng sơ bộ
Hoàn thành ý tưởng và chuyển quản lý trực tiếp thực hiện đánhgiá
Sửa lại ý tưởng (nếucó)
Làm việc trực tiếp với bộ phận Media (biên tập viên) về kịch bản
Thống nhất kịch bản và tiến hành chọn mẫu phù hợp với tiêu chí đặt ra
Theo dõi tiến trình hoàn thành thành phẩm cuối

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Maketing, tài chính nganan hàng, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm ở vị trí liên quan từ 1 - 2 năm
Đã từng chạy ngân sách lớn từ 500-1 tỷ/1 tháng trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ viện, spa
Kỹ năng nghiên cứu, quản lý ngân sách, giải quyết vấn đề

Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhâp: 7.000.000 - 9.000.000 triệu/ tháng (+ thưởng KPI), tổng thu nhập 13 - 20tr trở lên
Thưởnglươngtháng 13,thưởngLễ
Các ngày kỷ niệm trong năm: 8/3, 10/3 âm lịch, 30/4, 1/5, Trung thu, 2/9, 20/10, Tết Dương Lịch, Âm Lịch có quà thưởng và phúc lợi khác: cưới, hiếu hỉ ...
Được hướng dẫn và đào tạo bài bản về facebook ads
Làm việc trong môi trường trẻ trung, cởi mở , sáng tạo
Có cơ hội thăng tiến trong công việc ,thu nhập tăng dần theo hiệu quả công việc
Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thẩm mỹ viện Linh Anh

Thẩm mỹ viện Linh Anh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

