Tuyển Digital Marketing Thẩm mỹ viện Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm nguyên liệu chạy Ads (content,hìnhảnh, video)

Phân tích,sửa lại nguyên liệu chạy Ads (nếucó)

Xác định chiến thuật phù hợp (cách targetvịtrí,đốitượngmụctiêu,...)

Xác định mức ngân sách cần chi tiêu và sốl ượng campaign tương ứng

Đăng bài viết chạy Adsl ên Fanpage

Set up Campaign

Seeding bài viết quảng cáo

Quản lý và đo lường ngân sách từng chiến dịch

Tối ưu chi phí và hiệu quả cho từng chiến dịch quảng cáo

Theo dõi và đánh giá phản hồi từ khách hàng +đề ra giải pháp (nếucó)

Thống kê chi phí

Thống kê kết quả Ads (số tinnhắn,số điện thoại, data khách hàng...)

Phân tích và nghiên cứu Ads củac các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếptrên thịt rường

Lên phác thảo ý tưởng sơ bộ

Hoàn thành ý tưởng và chuyển quản lý trực tiếp thực hiện đánhgiá

Sửa lại ý tưởng (nếucó)

Làm việc trực tiếp với bộ phận Media (biên tập viên) về kịch bản

Thống nhất kịch bản và tiến hành chọn mẫu phù hợp với tiêu chí đặt ra

Theo dõi tiến trình hoàn thành thành phẩm cuối

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Maketing, tài chính nganan hàng, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm ở vị trí liên quan từ 1 - 2 năm

Đã từng chạy ngân sách lớn từ 500-1 tỷ/1 tháng trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ viện, spa

Kỹ năng nghiên cứu, quản lý ngân sách, giải quyết vấn đề

Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhâp: 7.000.000 - 9.000.000 triệu/ tháng (+ thưởng KPI), tổng thu nhập 13 - 20tr trở lên

Thưởnglươngtháng 13,thưởngLễ

Các ngày kỷ niệm trong năm: 8/3, 10/3 âm lịch, 30/4, 1/5, Trung thu, 2/9, 20/10, Tết Dương Lịch, Âm Lịch có quà thưởng và phúc lợi khác: cưới, hiếu hỉ ...

Được hướng dẫn và đào tạo bài bản về facebook ads

Làm việc trong môi trường trẻ trung, cởi mở , sáng tạo

Có cơ hội thăng tiến trong công việc ,thu nhập tăng dần theo hiệu quả công việc

Làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.