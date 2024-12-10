Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 48Bis Trần Đình Xu, Cô Giang,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Lập kế hoạch nội dung AWO và Performance mỗi tháng theo định hướng từ Marketing Manager và Creative.

Theo dõi, phân tích và nghiên cứu xu hướng truyền thông, insight khách hàng để liên tục tối ưu nội dung cho từng giai đoạn và chiến dịch cụ thể.

Định hướng concept chụp ảnh sản phẩm, kế hoạch sản xuất hình ảnh mỗi tháng.

Đảm bảo sản xuất nội dung trên các kênh truyền thông của công ty theo kế hoạch đã thống nhất (Fanpage, Zalo, Instagram, Youtube,...).

Lên ý tưởng, nội dung cho social post/video quảng bá trong các chiến dịch truyền thông của công ty.

Phân bổ và giám sát quá trình triển khai nội dung của Team Content để đảm bảo đúng deadline và mục tiêu đề ra.

Phối hợp trực tiếp với các bộ phận liên quan (Production, Brand, Creative, Design, Digital,...) để đảm bảo hiệu suất và kết quả công việc.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Content.

Có kinh nghiệm viết content trong ngành hàng cao cấp.

Kinh nghiệm viết content trên đa nền tảng, đa kênh.

Có khả năng nắm bắt xu hướng thị trường và thấu hiểu insight khách hàng.

Kỹ năng quản lý công việc, quản lý đa nhiệm và hỗ trợ quản lý hiệu quả đội nhóm.

Thái độ chủ động hợp tác, tư duy sáng tạo, tinh thần học hỏi và chịu được áp lực cao.

Có khả năng thích ứng và học hỏi nhanh chóng kiến thức ngành hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận lương vào ngày 5 hàng tháng.

Thu nhập thoả thuận theo năng lực, cạnh tranh với thị trường.

Thưởng cuối năm lên đến 3 tháng lương.

Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật.

Thưởng cá nhân có thành tích tốt hoặc có ý tưởng đóng góp bổ ích cho việc vận hành, hoạt động của công ty.

Hỗ trợ thiết bị làm việc.

Chương trình Happy Day vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần với bánh kẹo, trái cây,... cho nhân viên.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo luật quy định sau 2 tháng thử việc.

Teambuilding hàng năm và các sự kiện nội bộ khác trong năm.

Cơ hội nâng cao kỹ năng viết content dành cho tệp khách hàng cao cấp.

Được tham gia các khoá học phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

