Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV
- Hồ Chí Minh:
- 01 Đường Số 4, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Lên ý tưởng chính cho các kế hoạch quảng cáo (Sản phẩm: TPCN làm đẹp, Mỹ Phẩm - Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á)
- Xây dựng kế hoạch về nội dung cho các kênh truyền thông
- Kết hợp cùng các phòng ban khác để phối hợp thực hiện các chiến dịch MKT
- Đo lường hiệu quả hoạt động của các dự án marketing bằng việc lập báo cáo, phân tích,…Từ đó có những điều chỉnh phù hợp
- Hỗ trợ cấp trên và các bộ phận liên quan, thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm chạy MKT mỹ phẩm, TPCN là lợi thế
- Nắm bắt xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng
- Nhanh nhẹ, sáng tạo trong công việc
- Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH, hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước
- Được tham gia các hoạt động của Công ty: Thể thao, Teambuilding, du lịch hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
