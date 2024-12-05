Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

- Lên ý tưởng chính cho các kế hoạch quảng cáo (Sản phẩm: TPCN làm đẹp, Mỹ Phẩm - Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á)

- Xây dựng kế hoạch về nội dung cho các kênh truyền thông

- Kết hợp cùng các phòng ban khác để phối hợp thực hiện các chiến dịch MKT

- Đo lường hiệu quả hoạt động của các dự án marketing bằng việc lập báo cáo, phân tích,…Từ đó có những điều chỉnh phù hợp

- Hỗ trợ cấp trên và các bộ phận liên quan, thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.