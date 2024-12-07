Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Viết bài và đăng bài tối ưu SEO.
Khả năng lên kế hoạch content, giám sát chất lượng.
Hỗ trợ lên kịch bản cho kênh Youtube, Tiktok, Facebook liên quan đến sản phẩm.
Xây dựng nội dung - viết bài chăm sóc Fanpage, website... Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
Phối hợp hỗ trợ sản xuất nội dung truyền thông như bài viết, idea video/hình ảnh
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.
Thường xuyên cập nhật xu hướng mới, nhu cầu của thị trường. Từ đó lên idea tạo trend, tạo độ phủ cho các sản phẩm của Công ty.
Đảm bảo tiến độ sản xuất nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn theo tiến độ kế hoạch.
Theo dõi và phân tích các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch Content Marketing.
Hỗ trợ các chương trình hoạt động của công ty cũng như phòng ban của mình.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao.
Chủ động công việc, ham học hỏi khả năng tìm tòi cập nhật kiến thức để có thể phát triển khả năng về Content.
Chỉn chu, tỉ mỉ.
Hòa đồng, nhiệt huyết, năng lượng, sáng tạo.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
Nam/nữ: Tuổi từ 22 - 27.
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng thuộc các chuyên ngành: xã hội nhân văn, marketing, ngôn ngữ học,...
Ưu tiên những ứng viên có kiến thức về SEO và Marketing.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + lương KPI. Thu nhập từ 7 - 15 triệu.
Thử việc 2 tháng: 85% lương cơ bản.
Được cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
Được đào tạo và huấn luyện về kỹ năng làm việc, khả năng phát triển công việc dài hạn.
Thưởng Lễ, Tết. Đóng BHXH và các chế độ thưởng theo luật quy định.
Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, phát triển.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian làm việc : Sáng [protected info], Chiều 13:00 -17:30, Thứ 2 đến thứ 7 (Thứ 7 làm đến 16:00)
Làm việc tại văn phòng: 43 Đường HT48, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 208 TL41 P.Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

