Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 12, tháp C, Toà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1.Nghiên cứu thị trường và đưa ra đề xuất

- Tham gia nghiên cứu, phân tích, đánh giá hoạt động của đối thủ, khách hàng, influencer trong ngành trên các kênh online và các sàn thương mại điện tử...

- Cập nhật những xu hướng mới về quảng cáo, nội dung...trên thị trường

- Tổng hợp, phân tích và báo cáo các chỉ số Digital Marketing

- Tham gia đề xuất, xác lập mục tiêu, lên kế hoạch triển khai hoạt động Digital Marketing

2. Quảng cáo

- Triển khai hoạt động quảng cáo trên các nền tảng Tiktok shop/ Facebook/ Shopee/ Google...

- Theo dõi và tối ưu chỉ số, đảm bảo chi phí, doanh thu từ hoạt động quảng cáo

- Lên ý tưởng nội dung, quay dựng hình ảnh, video quảng cáo, phối hợp với bộ phận Media để xây dựng tài nguyên

3. Quản trị sàn thương mại điện tử

- Tạo và quản lý sản phẩm trên sàn thương mại điện tử

- Đăng ký tham gia và quản lý các chiến dịch của sàn và các chương trình khuyến mại của công ty

- Quản lý tình trạng sức khỏe gian hàng, phát hiện vi phạm, đánh giá tiêu cực...phối hợp với bộ phận CSKH giải quyết những vấn đề phát sinh

- Theo dõi và đánh giá số liệu kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

4. Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ tăng hiệu quả Digital Marketing, quảng bá hình ảnh sản phẩm công ty

5. Thực hiện những công việc được giao bởi quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông, kinh tế..., chấp nhận đang chờ tốt nghiệp, có thể làm việc fulltime

- Tối thiểu 6 tháng chạy quảng cáo trên các nền tảng Facebook/ TikTok/ Google

-Tư duy logic, thích làm việc với con số và dữ liệu

- Có hiểu biết cơ bản về các nền tảng Facebook/ Tiktok/ Shopee...

- Thái độ cần có:

+ Yêu thích Marketing

+ Trung thực, cẩn thận

+ Ham học hỏi

+ Có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 10.000.000 đến 20.000.000vnđ/tháng tùy theo năng lực. (gồm lương cứng và com)

- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe, teabreak.

- Thưởng năng suất và các loại thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, 02/09, 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch...

- Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, Team building, du lịch hàng năm... và các phúc lợi khác.

- Tiện ích văn phòng:

+ Trà, cafe, nước detox miễn phí.

+ Sử dụng thoải mái máy pha cafe, máy làm đá tự động.

+ Miễn phí sử dụng ghế massage.

+ Phòng ngủ nhân viên, phòng tắm được trang bị đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL

