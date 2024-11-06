Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Dựa trên định hướng của leader/ CSMO xây dựng mục tiêu: Kinh doanh, Mục tiêu công việc, Mục tiêu học tập, đào tạo, huấn luyện.
- Làm việc theo phương châm “Khách hàng là số 1”
- Lên kế hoạch ngân sách, chỉ số mục tiêu của dịch vụ quản lý ( inbox, SDT, CPM, view,....)
- Triển khai chiến dịch quảng cáo theo kế hoạch đã xác lập
- Kiểm soát, điều phối, tối ưu ngân sách các chiến dịch quảng cáo
- Báo cáo, phân tích, tổng hợp kết quả chiến dịch truyền thông đưa ra ý kiến tối ưu cho các chiến dịch tới
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kĩ năng mềm
- Tìm kiếm, nghiên cứu kiến thức về chuyên môn áp dụng cho công việc. Cập nhật kiến thức mới
- Có trách nhiệm báo cáo hoạt động quảng cáo tới Leader, quản lý cấp cao hơn
- Có trách nhiệm phối hợp, trao đổi Báo cáo hoạt động quảng cáo, kinh doanh, về tình hình khách với các nhóm trong phòng ban: copywriter, sale...
- Báo cáo tiến độ hoàn thành công việc với quản lý cấp cao
- Báo cáo ngày/tuần/tháng
- Các báo cáo/ Kế hoạch khác theo yêu cầu và thực tiễn công việc của phòng.
- Các báo cáo khác nếu có theo yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức về quảng cáo online: Facebook ads, google ads,...
- Kiến thức đo lường, phân tích, đánh giá hiệu quả quảng cáo: Google Analytics, Google tag manager,..
- Kiến thức nghiên cứu chân dung, Insight khách hàng, tìm kiếm đối tượng khách hàng mục tiêu trên các kênh truyền thông online
- Có khả năng viết nội dung quảng cáo, lập kế hoạch từ khóa, đánh giá nội dung, hình ảnh video, website
- Có kiến thức tối ưu chỉ số, mục tiêu quảng cáo
- Có kỹ năng giao tiếp,
- Kỹ năng quản lý tài nguyên
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng quản trị mục tiêu, phân tích
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương, thưởng KPIs, phụ cấp, lương tháng 13,14...
+ Thưởng lễ Tết, team building hàng năm.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
