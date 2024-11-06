Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

- Dựa trên định hướng của leader/ CSMO xây dựng mục tiêu: Kinh doanh, Mục tiêu công việc, Mục tiêu học tập, đào tạo, huấn luyện.

- Làm việc theo phương châm “Khách hàng là số 1”

- Lên kế hoạch ngân sách, chỉ số mục tiêu của dịch vụ quản lý ( inbox, SDT, CPM, view,....)

- Triển khai chiến dịch quảng cáo theo kế hoạch đã xác lập

- Kiểm soát, điều phối, tối ưu ngân sách các chiến dịch quảng cáo

- Báo cáo, phân tích, tổng hợp kết quả chiến dịch truyền thông đưa ra ý kiến tối ưu cho các chiến dịch tới

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kĩ năng mềm

- Tìm kiếm, nghiên cứu kiến thức về chuyên môn áp dụng cho công việc. Cập nhật kiến thức mới

- Có trách nhiệm báo cáo hoạt động quảng cáo tới Leader, quản lý cấp cao hơn

- Có trách nhiệm phối hợp, trao đổi Báo cáo hoạt động quảng cáo, kinh doanh, về tình hình khách với các nhóm trong phòng ban: copywriter, sale...

- Báo cáo tiến độ hoàn thành công việc với quản lý cấp cao

- Báo cáo ngày/tuần/tháng

- Các báo cáo/ Kế hoạch khác theo yêu cầu và thực tiễn công việc của phòng.

- Các báo cáo khác nếu có theo yêu cầu từ cấp trên