Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần mcorp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 187 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu tìm kiếm idea hot trend, phân tích thị trường, ngành tìm kiếm sản phẩm vật lý, sản phẩm e-com. Phân tích đánh giá, xây dựng các chiến dịch marketing sản phẩm. Biên tập, xây dựng Content Marketing cho sản phẩm phụ trách (content sản phẩm, content quảng cáo, facebook page). Và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm - Có kinh nghiệm là lợi thế. Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3, năm 4 thuộc các nhóm ngành có chuyên môn: Marketing, Quản trị kinh doanh,..; Tiếng Anh đọc hiểu tốt; Tư duy logic, kỹ năng phân tích thị trường, sản phẩm; Có thể sử dụng một số phần mềm biên tập ảnh, clip là một lợi thế; Có thể lên cty tối thiểu 6 buổi/ tuần.

Tại Công ty cổ phần mcorp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí và dấu thực tập Được đào tạo về kiến thức chuyên môn bởi quản lý Được tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch của công ty tổ chức Môi trường làm việc thoải mái, năng động Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức thu nhập hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần mcorp Việt Nam

