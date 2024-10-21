Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần mcorp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần mcorp Việt Nam
- Hà Nội: 187 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu tìm kiếm idea hot trend, phân tích thị trường, ngành tìm kiếm sản phẩm vật lý, sản phẩm e-com.
Phân tích đánh giá, xây dựng các chiến dịch marketing sản phẩm.
Biên tập, xây dựng Content Marketing cho sản phẩm phụ trách (content sản phẩm, content quảng cáo, facebook page).
Và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm - Có kinh nghiệm là lợi thế.
Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3, năm 4 thuộc các nhóm ngành có chuyên
môn: Marketing, Quản trị kinh doanh,..;
Tiếng Anh đọc hiểu tốt;
Tư duy logic, kỹ năng phân tích thị trường, sản phẩm;
Có thể sử dụng một số phần mềm biên tập ảnh, clip là một lợi thế;
Có thể lên cty tối thiểu 6 buổi/ tuần.
Tại Công ty cổ phần mcorp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí và dấu thực tập
Được đào tạo về kiến thức chuyên môn bởi quản lý
Được tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch của công ty tổ chức
Môi trường làm việc thoải mái, năng động
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức thu nhập hấp dẫn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần mcorp Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
