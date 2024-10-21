Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH 360 ADS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 23 ngõ 84 Trần Quang Diệu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mục tiêu, data có sẵn hoặc tự tìm kiếm (Hỗ trợ 100% trong thời gian thử việc) Gọi và tư vấn phù hợp, nhằm giải quyết vấn đề của khách hàng. Ký kết hợp đồng và duy trì tái ký hợp đồng hàng tháng Xử lý và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng. Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ. Lưu ý: KHÔNG ĐI KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21 tuổi - 30 tuổi. Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ có leader hướng dẫn bài bản và hỗ trợ để chốt được hợp đồng Ưu tiên ứng viên giao tiếp tốt Có laptop cá nhân, làm full-time. Chủ động, cầu tiến, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH 360 ADS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao: Lương cứng từ 8 triệu - 20 triệu + % Hoa hồng + PC + thưởng ( Có thể cao hơn tùy vào năng lực) Thử việc 2 tháng + % HH + PC Thời gian làm việc thoải mái: Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (8:15 -17:40) và nghỉ 2 thứ bảy cuối tháng. Thứ bảy: làm từ 8:15 -12h00 Thưởng nóng và các chế độ phụ cấp hấp dẫn: Thưởng năng suất, thưởng số năm cống hiến, thưởng những dịp lễ lớn (30/4 - 1/5, 2/9...), thưởng tết, thưởng lương tháng thứ 13... và những dịp khác theo qui chế của công ty Chế độ phúc lợi đầy đủ: được đóng BHXH, nghỉ phép và các chế độ khác theo qui định của nhà nước. Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật để phát triển bản thân và chốt sale hiệu quả. Môi trường tạo điều kiện để các cá nhân thể hiện năng lực học tập và phát triển bản thân. Sếp thấu hiểu, ghi nhận những đóng góp và luôn sẵn sàng thay đổi để thích nghi. Có lộ trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ sôi nổi và trẻ trung: Nghỉ mát, Teambuilding, minigame, sinh nhật, liên hoan.... Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 360 ADS

