Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 ngõ 39 Đình Thôn phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu hoá các chiến dịch Digital Marketing đa kênh (Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Email Marketing, v.v.),nhằm đạt được các chỉ số hiệu suất (KPIs) đã đề ra. (Ưu tiên FB Ads & Tiktok Ads, các kênh khác có thể đào tạo thêm)
- Sử dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu từ các công cụ marketing (Google Analytics, Facebook Insights, Google Data Studio, Dashboard,..) để đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải thiện.
- Phân tích hành vi khách hàng và tối ưu hoá tỷ lệ chuyển đổi (CRO) trên các kênh marketing, website, landing page.,..
- Quản lý và phân bổ ngân sách quảng cáo hiệu quả trên các nền tảng.
- Theo dõi và báo cáo các kết quả chiến dịch theo ngày, tuần, tháng.
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban nội bộ (Sales, Content, Design, etc.) để đảm bảo chiến dịch chạy hiệu quả và đồng bộ.
- Liên tục cập nhật các xu hướng mới trong ngành và áp dụng vào các chiến dịch.
- Đưa ra các chiến lược dài hạn nhằm tăng trưởng doanh số và tối ưu hoá chi phí.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt về Performance Marketing.
- Hiểu biết sâu về các công cụ quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, etc.) và tối ưu hóa chiến dịch trên các nền tảng này.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, biết sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio.
- Khả năng triển khai và tối ưu các chiến dịch dựa trên dữ liệu (Data-driven marketing).
- Kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (CRO) và phân tích hành vi khách hàng.
- Kỹ năng quản lý ngân sách và báo cáo chi tiết hiệu quả chiến dịch.
- Tinh thần làm việc nhóm, chủ động trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10 - 12tr (theo năng lực) + 1% doanh thu + thưởng theo hiệu quả công việc.
- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.
- Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.
- Được đào tạo và kèm cặp bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tại các start-up và tập đoàn lớn.
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

